Talousohjelmansa keskiviikkona julkistaneen keskustan mielestä julkista taloutta on sopeutettava 9 miljardilla eurolla vuoteen 2030-mennessä. Ensi vaalikaudella siitä toteutettaisiin 4,5–5,5 miljardia euroa. Sopeutuksen suuruusluokka on hieman pienempi kuin kokoomuksella, mutta varsinaisia säästöjä keskustalla on vain puolet siitä mitä kokoomuksella.

Kokoomuksen säästöohjelma on 6 miljardia euroa. Keskustakin painottaa sopeutuksessa leikkauksia, mutta sen ohjelmassa niitä on 2,5–3 miljardia euroa.

SDP:n ja vasemmistoliiton tavoin keskusta uskoo, että iso sopeutuspotentiaali löytyy työllisyyttä ja talouskasvua vahvistamalla sekä verotuksella.

– Julkisen talouden kestävyyttä on vahvistettava, jotta selviämme tulevista kriiseistä ja väestön ikääntymisestä seuraavasta menopaineesta. Seuraavan vaalikauden isoin asia on sopeutua ikääntyväksi kansakunnaksi, puheenjohtaja Annika Saarikko sanoo.

Kokoomusta on muutama viikko kovisteltu siitä, ettei se kerro, mistä jopa 6 miljardin leikkaukset olisivat pois. Samaa voidaan kysyä keskustalta, sillä sen ohjelmassa mainitaan vain indeksikorotusten leikkaaminen ja asumistukijärjestelmän uudistaminen. Ne ovat samoja kuin kokoomuksella.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson muistutti viime viikolla indeksijäädytysten olevan suora sosiaaliturvan leikkaus. Indeksisidonnaisia menoja ovat muun muassa eläkemenot, muu indeksisidottu sosiaaliturva, hyvinvointialueiden rahoitus, korkeakoulujen rahoitus ja ammatillisen koulutuksen rahoitus.

Kokoomuksella puolestaan asumistukijärjestelmän uudistaminen tarkoittaa asumistuen leikkaamista.

Mitään kohdetta ei rajata pois



Keskustan mukaan julkisen talouden säästöt on menokartoituksen pohjalta kohdennettava siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa turvallisuudelle, hyvinvoinnille, kasvulle ja työllisyydelle. Mitään kohdetta ei rajata menosäästöjen ulkopuolelle. Tasapainotuksen on oltava etupainotteista, mutta ajoituksessa huomioitava myös talouden yleinen kehitys, keskusta esittää.

Kokoomuksesta poiketen keskustan mielestä ensi kaudella ei ole varaa veronkevennyksiin, ainakaan ”merkittäviin”. Puolueen mielestä veroja voidaan korottaa 0,5–1 miljardia euroa, mutta se sulkee pois vasemmistopuolueiden ehdottamat veronkorotukset pääomatuloihin ja osinkoihin.

Veronkorotuksia ei tule kohdistaa työntekoon ja yrittämiseen, vaan lähinnä haittaveroihin ja välilliseen verotukseen, puolue muotoilee asian.

Keskusta on valmis jatkamaan suurituloisten solidaarisuusveroa.