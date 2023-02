ILMOITUS ILMOITUS

Kokoomuksen kannatus on lähes syöksykierteessä alaspäin Helsingin Sanomien tänään julkaisemassa mielipidemittauksessa. Puolue on edelleen suurin 21,3 prosentilla, mutta siinä on alenemaa 1,5 prosenttiyksikköä viime kuun mittaukseen.

Kokoomuksen kannatushuippu osui viime syksyn loka-marraskuuhun, jolloin se oli 24,2 prosenttia. Sen jälkeen alenema on ollut jatkuvaa, mutta nyt tuli suurin kertapudotus.

Kokoomuksen kannatus on laskenut sen jälkeen, kun puolue on kertonut suurista leikkauslistoistaan marraskuun vaihtoehtobudjetissa ja myöhemmin vaaliohjelmissaan. Puolue ajaa kuuden miljardin euron leikkauksia ensi vaalikaudella. Se leikkaisi indeksijarrulla sosiaaliturvan nousua ja puolittaisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston.

Nyt julkaistun gallupin perusteella taistelu suurimman puolueen paikasta on aidosti auki. Sekä perussuomalaiset että SDP nostivat kannatustaan ja lähestyvät kokoomusta. Toisin kuin Ylen kuukauden alun mittauksessa, perussuomalaiset on HS-gallupissa toisena tasan 20 prosentilla ja SDP kolmantena 19,2 prosentilla.

Muiden puolueiden muutokset HS:n edelliseen gallupiin verrattuna ovat olemattomia. Keskusta (9,6 prosenttia) ja vihreät (9,4) ovat käytännössä tasoissa. Keskusta menetti 0,2 prosenttiyksikköä ja vihreät etenivät saman verran.

Vasemmistoliiton kannatus on vakaasti tasan 8 prosenttia. Puolueen kannatustaso on noussut hieman viime vuodesta. Silloin se oli usean kuukauden ajan alle 8 prosenttia.

Punavihreän blokin eli SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kannatus on laskenut hieman viime eduskuntavaaleista. Silloin se oli 37,4 prosenttia, nyt 36,6.