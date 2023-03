Kenialaiset terveydenhoidon ammattilaiset kiittelevät aurinkoenergialla toimivia jääkaappeja neuvolapalveluiden suuresta kohennuksesta. Kaappien ansiosta syrjäseutujen erittäin haavoittuvat yhteisöt saavat elintärkeitä rokotuksia.

Kenian terveysministeriö tavoittelee vähintään 1,5 miljoonan lapsen rokottamista muun muassa tuhkarokkoa, poliota, tuberkuloosia, ripulia ja keuhkotautia vastaan. Tällä hetkellä yksi kuudesta alle vuoden ikäisestä lapsesta ei saa kaikkia tarpeellisia rokotuksia. Vain joka toinen alla kaksivuotias on saanut toisen tuhkarokkorokotuksen, ja joka kolmas alle kymmenvuotias tyttö on saanut kaksi annosta kohdunkaulasyövältä suojaavaa HPV-rokotetta.

Rokotuskattavuus oli alle 25 prosenttia



Aina vuoteen 2019 asti Kenian kaakkoisen Makuenin maakunnan kolmen terveyskeskuksen sairaanhoitajilla oli vaikeuksia toimittaa terveyspalveluita ihmisille kolmessa etäisessä kylässä, Kamboossa, Yindalanissa ja Yiuma Mavuissa.

– Kylät ovat 17–28 kilometrin päässä Makindun aluesairaalasta ja 10–22 kilometrin päässä lähimmästä sähköverkosta, Yindalanin kylän apteekista vastaava sairaanhoitaja Benson Musyoka selittää.

Kylien terveyskeskuksilla ei aiemmin ollut kylmätiloja elintärkeiden rokotteiden ja lääkkeiden säilyttämiseen. Niinpä alueen väestön rokotuskattavuus jäi alle 25 prosentin.

– Joka aamu kävin hakemassa rokotteita Makindun sairaalasta ja kuljetin ne rokotteiden kuljetuslaatikossa apteekkiin. Kuljetuslaatikossa rokotteet säilyivät käyttökelpoisina kuusi tuntia, minkä jälkeen ne täytyi joko palauttaa sairaalan jääkaappiin tai heittää pois, Benson Musyoka kertoo.

Oksitosiinia äitiyskuolemia vastaan



Helmikuussa 2019 Kamboon terveyskeskus sai uusia uria aukovan lahjoituksen: aurinkovoimalla toimivan jääkaapin. Se parantaa merkittävästi rokotteiden ja äitiyspalveluiden saatavuutta alueella.

– Ilman jääkaappia tai pakastinta ei pysty säilyttämään suuria määriä oksitosiinia, ja ilman oksitosiinia emme pysty tarjoamaan synnytyspalveluita, Kamboon terveyskeskuksesta vastaava Francis Muli kertoo. Aineella voidaan estää synnytyksen jälkeistä verenvuotoa sekä käynnistää synnytys.

Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee oksitosiinia, ja lääke on myös keskeinen, kun Kenia pyrkii kunnianhimoisesti estämään vältettävissä olevat äitiyskuolemat.

Vuonna 2017 Kenian terveysministeriö havaitsi, että yhdeksän kymmenestä synnytyksen jälkeisen verenvuodon aiheuttamasta äitiyskuolemasta johtui ala-arvoisesta hoidosta. Synnytyksen jälkeinen verenvuoto oli syynä kaikkiaan neljäsosaan Kenian äitiyskuolemista.

Rokotuskattavuus kohentui



Yindalanin ja Yiuma Mavun apteekit ovat vastakkaisissa suunnissa kymmenen kilometrin päässä Kamboon terveyskeskuksesta. Apteekeista vastaavien sairaanhoitajien täytyi aiemmin rokotuspäivinä matkata ensin 28 kilometriä Makindun sairaalaan hakemaan rokotteita ja saman verran takaisin rokottamaan ihmisiä, ja sitten toisen kerran sairaalaan palauttamaan ylijääneet rokotteet säilytykseen. Ja sieltä piti vielä palata kotikylään.

– Nyt haemme rokoteannokset Makindun aluesairaalasta kuun alussa ja säilytämme niitä jääkaapissa Kamboon terveyskeskuksessa. Jääkaappi on niin suuri, että siellä voi säilöä tuhansittain erilaisia rokoteannoksia kaikkien kolmen kylän tarpeisiin, Yiuma Mavuin apteekista vastaava sairaanhoitaja Antony Matali kertoo.

Matali ja Musyoka hakevat kaikkien vakiorokotteiden annoksia kaksi tai kolme kertaa viikossa ja kuljettavat ne apteekkeihin kuljetuslaatikoissa, joihin mahtuu 500 annosta. Kaikkien kolmen kylän rokotuskattavuus on huomattavasti kohentunut.

Äitien ja lasten terveys on tärkeintä



Kamboon terveyskeskuksen alueella tuhkarokkorokotukset ovat ylittäneet valtion tavoitteeksi määrittelemän 90 prosentin kattavuuden. Kylän 4 560 asukasta on terveyskeskuksen tilastojen mukaan rokotettu jopa yli sataprosenttisesti – rokotuksia ovat hakeneet myös ihmiset kylän ulkopuolelta. Sama kattavuus, samasta syystä on myös Yindalanissa, mutta Yiuma Mavuissa vain 75 prosenttia. Muiden vakiorokotusten kattavuus on 50–65 prosenttia.

– Kylämme eivät ole saavuttaneet 90 prosentin rokotuskattavuutta, sillä me kärsimme sekä hukatuista mahdollisuuksista että pois tiputtautujista. Hukatut mahdollisuudet ovat potilaita, jotka poikkeavat terveyskeskukseen hakemaan tiettyä palvelua, jota ei juuri sillä hetkellä ole tarjolla. Tiputtautujat ovat niitä, joista on liian vaivalloista tulla tarkistamaan olisiko palvelua tai lääkettä saatavilla myöhemmin, joten he vain lakkaavat tulemasta, Musyoka selittää.

– Kylmäketju ja aurinkoenergialla toimiva jääkaappi ovat perusterveysyksikön kulmakiviä maaseudun niukoissa oloissa, Muli sanoo.

– Kaikki äitien ja lasten terveyteen liittyvät palvelut puolestaan ovat kaikkien terveyskeskusten tukipilareita. Ilman niitä keskukset ovat vain tiiliä ja laastia.

