Kuntavaaleissa nähty Minja Koskela -ilmiö jyrää Helsingissä myös eduskuntavaaleissa. Hän on alkuillasta saanut yli 6 000 ääntä ja menossa eduskuntaan vasemmistoliiton suurimmalla äänimäärällä. Veronika Honkasalo ja Mai Kivelä ovat uusimassa paikkansa. Suldaan Said Ahmed on alkuillasta putoamassa, kun lisäpaikka on jäämässä haaveeksi.

Uudellamaalla Pia Lohikoski ja Jussi Saramo ovat uusimassa paikkansa.

Varsinais-Suomessa Li Andersson on koko vaalipiirin ääniharava. Toisena eduskuntaan on nousemassa Timo Furuholm. Hänellä on yli tuhannen äänen etumatka Johannes Yrttiahoon, joka on siis putoamassa.

ILMOITUS ILMOITUS

Satakunnassa vasemmistoliiton uudeksi kansanedustajaksi on nousemassa Raisa Ranta. Hämeessä Aino-Kaisa Pekonen jatkaa.

Pirkanmaalla joidenkin gallupien lupaama lisäpaikka jää saamatta. Anna Kontula on vasemmistoliiton listan kärjessä.

Kaakkois-Suomessa paikka jää näissäkin vaaleissa saamatta. Savo-Karjalassa vasemmistoliiton kansanedustajaksi johdossa on uutena Laura Meriluoto, joka johtaa selvästi Matti Semiä.

Keski-Suomessa vasemmistoliitto näyttää menettävän ainoan paikkansa.

Oulussa vasemmistoliitto on menettämässä yhden paikan. Hanna Sarkkinen ja Merja Kyllönen jatkanevat eduskunnassa, Katja Hännistä uhkaa putoaminen.

Lapissa on tapahtumassa historiallinen tilanne. Maakunnan entinen mahtipuolue uhkaa menettää ainoan paikkansa.