Vasemmistoliiton kannatus on näissä vaaleissa suurinta Helsingissä. Kannatus on kello 21.30 tilanteessa 13,1 prosenttia, missä on 2 prosenttiyksikön nousu viime vaaleista.

Se onkin vasemmistoliiton ainoa vaalivoitto. Uudellamaalla kannatus on tasan sama 4,8 prosenttia kuin viime vaaleissa. Kaikissa muissa on tulossa miinusta.

Kovimmat tappiot ovat tulossa pohjoisessa. Oulun vaalipiirissä tappio on 2,8 prosenttiyksikköä ja Lapissa peräti 4,2. Kummassakin vasemmistoliiton kannatus on noin 10 prosenttia.

Lapissa vasemmistoliitto menettää ainoan paikkansa, kun Markus Mustajärvi ei ollut enää ehdolla.

Kokonaisuudessa vasemmistoliitto on menettämässä kolme paikkaa, kun Keski-Suomesta lähti ainoa paikka.