Kuntaliiton tuoreen selvityksen mukaan teknisen sektorin henkilöstövaje on suhteellisesti jopa pahempi kuin varhaiskasvatuksessa. Noin joka viides paikka on täyttämättä.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kaavoitus ei etene, rakennusvalvonta ruuhkautuu ja rakennusten – kuten koulujen ja päiväkotien – kunnossapito kärsii. Puistoja ja leikkipaikkoja ei ehditä tarkastaa lapsille turvalliseksi, eikä ruokaloissa ja ravintoloissa tehdä terveysvalvontaa.

Vaje näkyy tällä hetkellä etenkin rakennusvalvonnassa ja kaavoituksessa.

– Rakentamista ei saada käyntiin kun ei ole kaavaa, ja kun se lopulta myöhässä valmistuu, ei saada rakennuslupaa, kun ei ole ketään käsittelemässä. Tilanne on aika kriittinen, sanoo KTK Tekniikan Asiantuntijoiden puheenjohtaja Sari Estilä.

Ei auta kuin laittaa kädet ristiin.

Huoltovarmuuden kannalta kriittisimpiä lienee kuitenkin vesihuolto.

– Siellä on yhtä lailla pulaa työntekijöistä, Estilä toteaa.

Mitä seuraa siitä, jos vesilaitokselta puuttuu teknistä osaamista?

– Sitten voi vain arvuutella, mitä tapahtuu. Ei auta kuin laittaa kädet ristiin, kyllä se aikamoista uhkapeliä on. Tämä on vähän sellainen ala, mitä ei huomata, ennen kuin tapahtuu jotain.

Vesihuollon kaltaiset välttämättömät palvelut tulevat usein näkyviksi vasta silloin, kun ne eivät toimi kuten pitäisi, kuten niin sanotussa Nokian vesikriisissä vuonna 2007.

Estilän mukaan yksityinen puoli vie osaajat paremmilla palkoilla.

– Hyvillä, pätevillä osaajilla ero palkassa voi olla useita satoja euroja ja päälle henkilöstöedut. Kunnissa tehdään niin sanottua pimeää ylityötä suunnattoman paljon, ja kuormitus vaikkapa pienen kunnan ainoalla rakennustarkastajalla voi olla kohtuuttoman iso.

Rekrytointi on aika tuskaista.

Vesilaitosyhdistyksen (VVY) toimitusjohtaja Osmo Seppälä kertoo, että vesilaitoksilla on rekrytointivaikeuksia.

– Rekrytointi on aika tuskaista, kun hakijoita ei paljon ole. Jonkin verran heitä voi löytyä prosessiteollisuuden puolelta.

Seppälä toteaa, että vesihuoltoala on eläköityvä ala eikä sen houkuttelevuus ole kovin suuri.

– Keski-ikä on varmasti lähempänä viittä- kuin neljääkymmnentä. Sinänsä viime vuosina alan imago on ehkä jopa parantunut, kun on kiinnitetty huomiota huoltovarmuuteen.

Sekä korona että Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat Seppälän mukaan parantaneet varautumista vesihuollossa. Kriisivalmiuteen on kiinnitetty aiempaa paremmin huomiota ja erilaisia skenaarioita varten on myös harjoiteltu.