Teollisuusliiton koulutuspäällikkö Hannu Siltala sanoo valtiovarainministeriön budjettipäällikön esityksen ammatillisen koulutuksen lyhentämisestä tekevän amiksista toisen luokan kansalaisia.

Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä ehdotti Ylen uutisissa tänään perjantaina ammatillisesta koulutuksesta leikkaamista. Hänestä ammattitutkinnon voisi lyhentää kolmivuotisista kaksivuotisiksi.

Teollisuusliiton Siltalan mukaan Niemelän ehdottamat leikkaukset uhkaavat ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden mahdollisuuksia jatkokoulutukseen. Siltala katsoo, että tutkintojen leikkaaminen tekisi ammattitutkinnon suorittaneista toisen luokan kansalaisia.

– Olemme kymmeniä vuosia tehneet Suomessa töitä sen eteen, ettei ammatillisen koulutuksen suorittaminen sulkisi ovia jatkokoulutukseen, vaan päinvastoin toimisi väylänä jatko-opintoihin suoraan ja työuran aikana.

50 vuotta taaksepäin

Siltala muistuttaa siitä, että erityisesti teollisuuden työntekijöiden osaamisvaatimukset kasvavat koko ajan.

– Työntekijäryhmät joutuvat päivittämään osaamistaan läpi työuran. Kolmivuotinen ammattikoulutus antaa tähän osaamisen päivittämiseen huomattavasti paremmat eväät kuin kaksivuotinen. VM kantaa nyt vettä kaivoon, eikä tajua sitä itse, hän sanoo.

Ammattitutkintojen lyhentäminen vaikeuttaisi tavoitetta nostaa Suomen työllisyysaste 80 prosenttiin.

Siltala on tehnyt pitkän uran ammatillisen koulutuksen ja ammattitutkinnon suorittaneiden työuran aikaisen koulutuksen kehittämisessä. Hän on alkuperäiseltä koulutukseltaan puhelinasentaja Kouvolan ammattikoulusta. Hän on nähnyt työelämän osaamisvaatimusten kasvun ja kasvaneen lisäkoulutuksen tarpeen työuran aikana.

– Aiemmin piti tehdä valtavasti lisäopintoja ammatillisen koulutuksen jälkeen päästäkseen korkeampaan koulutukseen. Kolmivuotiset tutkinnot ovat korjanneet juuri tätä ongelmaa. VM:n ehdottama leikkaus sulkisi portit ja veisi meitä 50 vuotta taaksepäin amisten asemassa, Siltala arvostelee.

Vaikeuttaisi työllisyysasteen nostoa

Siltalan mukaan ammattitutkintojen lyhentäminen vaikeuttaisi tavoitetta nostaa Suomen työllisyysaste 80 prosenttiin. Hän toteaa, että valtiovarainministeriön esitys on ristiriidassa myös jo voimaan tulleen oppivelvollisuuden pidentämisen kanssa. Siltalasta on käsittämätöntä, että ministeriön virkamiehet yrittävät kumota laajapohjaisesti valmistellun ja pitkään odotetun uudistuksen ilman kunnollista harkintaa.

– VM:n on syytä perääntyä tästä ehdotuksesta. Toisen asteen ammattikoulutus ei kestäisi enää koulutusleikkauksia ja huolimattomia reformeja. Nyt tarvitaan ennen kaikkea johdonmukaisuutta ja pitkäjänteisyyttä ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Sitä tämä VM:n ehdotus ei ole, Siltala sanoo.

– Toivottavasti hallitustunnustelija Petteri Orpo pitää kiinni siitä, että koulutus on puolueen erityissuojeluksessa eikä kyse ollut vain juhlapuheista.