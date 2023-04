Lähetit perustivat maaliskuussa yhdistyksen, johon kaikkien alustayritysten kuriirit ja lähetit voivat liittyä. Yhdistys otti yhteyttä PAMiin, ja PAM hyväksyi sen huhtikuussa ammattiosastokseen 18. päivä huhtikuuta.

PAM Couriers Finland on valtakunnallinen osasto, jonka on tarkoitus koota lähetit yhteen ja parantaa heidän asemaansa taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti. Mukana on jo sekä Woltin että Foodoran lähettejä.

– Me arvioimme yhdessä lähettien kanssa, miten tavoitteisiin päästään. PAMin roolina on antaa puitteita toiminnalle ja tarjota omaa asiantuntemustamme kuriirien avuksi, PAMIn puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo.

– Tavoitteita on nyt mahdollista edistää, kun lähetit ovat järjestäytyneitä. Yhdistyksen perustamisen on tärkeä askel kohti oikeudenmukaista ja reilua kohtelua alustataloudessa työtä tekeville.

Sujuvia palveluja

Rönni-Sällisen mukaan alustatalous on parhaimmillaan tuonut uusia sujuvia palveluja kuluttajille ja uusia joustavia toimeentulon hankkimismahdollisuuksia siellä työskenteleville.

– Valitettavasti huonoimmillaan yritykset ovat käyttäneet sitä mahdollisuutena välttää omia velvollisuuksiaan ja heikentää työtä tekevien asemaa, hän arvioi.

Ruokalähettiyritys Woltin kuriireiksi kutsumat lähetit suivaantuivat maaliskuussa, kun yhtiö otti käyttöönsä uuden palkkiojärjestelmän. Kuriirien mukaan heidän palkkionsa laskivat sen ,vuoksi eikä heitä kuultu sen käyttöönotossa. Helsingissä järjestettiin mielenosoitus ja Jyväskylässä kuriirit jättivät kahden päivän ajan lähettityöt tekemättä.

– Yksipuolinen muutos on tuntunut iskulta vasten kasvoja ja ollut ikävä kokemus meille kuriireille, osasto kirjoittaa tiedotteessaan.

Lähetit yrittäjiä

Uuden lähettiosaston jäsenet saavat samat jäsenedut, -oikeudet ja -velvollisuudet kuin muutkin PAMin jäsenet. Työehtosopimusta alalla ei ole. Palvelualojen työttömyyskassaan tällä hetkellä yrittäjäasemassa toimivat eivät voi liittyä.

Wolt kuten monet muutkin alustatalouden yritykset pitää kuriireitaan yrittäjinä. Useissa Euroopan maissa oikeusistuimet ovat arvioineet lähettien olevan työntekijöitä, työsuhteessa alustojen omistajiin. Suomessakin mm. työneuvosto on linjannut näin.

Kiistanalainen asema on osaltaan vaikeuttanut kuskien mahdollisuuksiaan ajaa etujaan. Yritysten yhteistyötä hinnoittelussa on voitu pitää myös kartellina. Euroopan komissio linjasi viime syksynä, että yksinyrittäjillä on tietyissä tilanteissa mahdollisuus neuvotella työehtosopimuksista.

Woltilla kiitellään

Woltilta todetaan, että tilanne on muuttunut, koska tuore EU-ohjeistus sallii viimein, että myös yrittäjinä toimivat lähetit voivat järjestäytyä. Aiemmin järjestäytyminen on ollut mahdollista vain työsuhteessa.

– Uutinen on mielestämme erittäin myönteinen julkistus, ja olemme jo lyhyesti puhuneet asiasta PAMin kanssa hyvässä hengessä, sanoo Woltin Pohjoismaiden yhteiskuntasuhdejohtaja Olli Koski.

Hän toteaa, että alustan välityksellä tehtävää työtä on kymmenkunta vuotta vaivannut tietty epäselvyys.

– Eri viranomaiset tekevät erilaisia tulkintoja, ja eri tahot, mukaan lukien eri lähetit, usein toivovat meiltä eri asioita, Koski sanoo.

– Jatkossa voimme mahdollisesti keskustella osasta yrittäjälähetteihin sovellettavia pelisääntöjä yhden selkeän tahon kuten PAMin uuden ammattiosaston kanssa. Tämä luo todella lupaavia mahdollisuuksia selventää yhteisymmärryksessä alan käytäntöjä. Samalla alan läpinäkyvyys lisääntyy entisestään.

Koski pitää tervetulleena sitä, että edellinen hallitus selvensi alustatyöhönkin liittyvää laintulkintaa, ja EU työskentelee parhaillaan pelisääntöjä selventävän direktiivin parissa.