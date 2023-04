Hallitustunnustelija, kokoomuksen puheenjohtaja ja eduskunnan puhemies Petteri Orpo kertonee vapun jälkeisellä viikolla, millä kokoonpanolla varsinaisia hallitusneuvotteluja ryhdytään käymään.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson kommentoi perjantaina hallitustunnusteluiden etenemistä KU:lle sen jälkeen, kun valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä oli kertonut julkisuudessa kuuden miljardin sopeutuksen tarkoittavan myös leikkauksia koulutukseen, sosiaaliturvaan ja sote-palveluihin.

– Kohta kaikille konkretisoituu ja paljastuu se, kuinka törkeällä tavalla kokoomus harhaanjohti ihmisiä vaalikampanjan aikana, kun he antoivat ymmärtää, että kuuden miljardin sopeuttaminen olisi mahdollista ilman, että se tuntuu missään, Andersson tylyttää.

ILMOITUS ILMOITUS

”Mikäli puolueen tavoitteena on olla hallituksessa, on erikoinen strategia hiekoittaa omaa tietään sinne.”

– Valtiovarainministeriössä on suoraan myös menokartoituksessa listattu järkyttäviä leikkauksia koulutukseen ja sosiaaliturvaan. He ovat suoraan kertoneet, mitä tämän kokoinen säästämisen mittaluokka aidosti tarkoittaa päätöksenteossa.

Kokoomus antoi vaalikampanjansa aikana ymmärtää, ettei puolue olisi leikkaamassa kenenkään toimeentulosta.

– Sehän on siis valhe. Jos leikataan työttömyysturvasta, jos leikataan asumistuesta, silloin leikataan ihmisten toimeentulosta, Li Andersson toteaa.

Perussuomalaisten häröpalloilua

Meneillään olevien hallitustunnustelujen kuriositeetti on ollut keskustan ja perussuomalaisten keskinäinen nokittelu. Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen innostui vaali-iltana sanomaan puolueensa antaneen keskustalle “armonlaukauksen”.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kuitenkin maanitteli viime viikolla Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan keskustaa mukaan PS:n “oikeistohallitukseen”, johon keskustan Annika Saarikko vastasi, ettei hallituksen muodostamiseen keskustaa tarvita.

– Ehkä kaikista mielenkiintoisinta on ollut seurata perussuomalaisten häröpalloilua, Li Andersson toteaa.

– Mikäli puolueen tavoitteena on olla hallituksessa, on erikoinen strategia hiekoittaa omaa tietään sinne.

Yleinen arvio on Li Anderssonin mukaan se, että tällä kertaa perussuomalaiset todellakin haluavat hallitukseen.

– He kuitenkin näyttävät yrittävän saada ihmisiä mukaan julkisen kiusaamisen kautta. Tämä tapa, jolla he haukkuvat potentiaalisia kumppaneitaan julkisuudessa, osoittaa jonkinlaista hybristä tai ymmärtämättömyyttä politiikan lainalaisuuksista ja yhteistyöstä.

Strömsö-porvarit oikeistohallitukseen?

Hallituksen muodostaminen vaikuttaa tällä hetkellä olevan kiinni RKP:stä. Enemmistöhallitusta ei saada kasaan sen enempää porvari- kuin sinipunapohjallakaan ilman kymmenen kansanedustajan RKP:tä.

Li Andersson kuvailee RKP:tä on kielipuolueeksi, jossa seinät ovat leveällä ja katto korkealla.

– He kattavat koko suomenruotsalaisen rannikkoseudun, ja RKP:n viesti on ollut se, että heitä kannattaa äänestää äidinkielen perusteella. Sen takia siellä laidasta laitaan erilaisia ihmisiä ja näkemyksiä. Andersson sanoo.

Esimerkiksi RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on kuvaillut puoluettaan “Strömsö-porvarilliseksi”, jolle pehmeät arvot ovat tärkeitä.

Li Andersson arvioi, että RKP:n meneminen hallitukseen perussuomalaisten kanssa olisi puolueelle erittäin vaikea päätös seinien leveydestä huolimatta, koska RKP:n julkilausutut kannat suhteessa esimerkiksi maahanmuuttoon ovat äärimmäisen vaikeasti yhteensovitettavissa perussuomalaisten näkemysten kanssa.

– Suuri ironia on siinä, että SDP rakensi koko vaalikampanjansa siihen, että he ovat ikään kuin ainoita, jotka voivat estää perussuomalaisten menemisen hallitukseen. Monipuoluedemokratiassa näin ei mene, vaan nyt se on todellisuudessa RKP, eduskunnan seitsemänneksi suurin puolue, joka asiasta päättää ja ratkaisee. Tässä nähdään juuri se, mistä yritimme vaaleissa puhua, Andersson sanoo.

Andersson itse pitää vasemmistoliiton hallitukseen menoa epätodennäköisenä.

– Emme ole tehneet kategorisia linjauksia. Kyllähän se vaatisi kokoomukselta sitä, että he luopuisivat täysin siitä talouspoliittisesta linjasta, jota he pitivät vaalien alla esillä, Andersson tuumii.