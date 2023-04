Vasemmistoliiton tuore kansanedustaja, turkulainen innokas pyöräilijä Timo Furuholm ottaa osaa viime vuosina jokakeväiseksi muodostuneeseen keskusteluun sähköpotkulautojen haitoista. Furuholm pitää sähköpotkulautaa kannatettavana innovaationa, mutta toteaa sen haastavan kaupunkeja.

– Kehitystä ei kannata vastustaa, mutta pikaiselle sääntelylle on tilausta, jottei hyvä muutu pelkästään pahaksi, hän kiteyttää.

Furuholm kirjoitti asiasta facebookissa torstaina. Hän totesi myös, ettemme kai voi valita muiden puolesta, että miten liikkuvat.

ILMOITUS ILMOITUS

”Kehitystä ei kannata vastusta.”

Nopeasti kasvava trendi

Furuholm arvio, että sähköpotkulaudat ovat yksi nopeiten kasvavista liikkumisen trendeistä .

– Kaupunkitilassa erittäin kätevä ja päästöiltään pieni lauta on paikkansa ottanut. Kyseessä on monella tapaa kannatettava innovaatio, mutta monella tapaa myös haaste suomalaisille kaupungeille, hän sanoo.

Furuholmin mielestä täysin vapaana rellestävä markkinatalouden keksintö ja asukkaiden yhteinen kaupunkitila, sen turvallisuus ja esteettömyys, eivät kuitenkaan ole paras yhdistelmä.

– Oma lukunsa on lautojen aiheuttamat onnettomuudet ja niistä yhteiskunnalle syntyvät kustannukset. Nappia painamalla liikkuva lauta tottelee huonosti humalaista ja oman haasteensa tuo myös puutteellinen liikenneinfra, hän muistuttaa.

Firmat unohtivat vastuunsa

Furuholm arvioi, että sähköpotkulautayrityksiltä on jäänyt vastuullinen toiminta firmojen välisen kilpailun varjoon.

– Turvallisuutta ja lautojen yleistä käyttöä edistävät teot eivät innosta, jos joku muu jättää ne tekemättä. Kaupunkien mahdollisuudet puuttua lautojen määrään ja käyttöön taas ovat hyvin rajoitettuja lainsäädännöstämme johtuen, hän kirjoittaa.

Hän uskoo, että tärkein keino ongelman ratkaisemiseksi on juuri kaupunkien toimivallan lisääminen.

– Tällöin ratkaisuja tehtäisiin asiantuntevasti turvallisuuden, mutta myös koko liikennejärjestelmän näkökulmasta, Furuholm sanoo.

– Väitän, että kaupunki voi järkevöittää mahdollisuuksia liikkua.

Tällä hetkellä kaupunki tai kunta ei kuitenkaan voi omalla päätöksellään rajoittaa alueellaan toimivien yhteiskäyttöisiä sähköpotkulautoja vuokraavien yritysten toimintaa. Yritysten ei tarvitse tehdä vuokraustoimintaa varten yhteisiä sopimuksia kaupungin kanssa.

Vaikka kaupunki kilpailuttaisi sähköpotkulautajärjestelmän, kilpailutuksen hävinnyt yritys voi tulla markkinoille ja tuoda kaduille omat laitteensa.

Olosuhteet toettava huomioon

Furuholm muistuttaa siitä, että lautojen määrä ja toimintatapa on sovitettava kunkin kaupungin olosuhteisiin. Usein sähkölautoja näyttää olevan tarjolla liikaa.

– 30 kaupungista koostuvat skuuttiverkosto sekä kuntaliitto ehdottavatkin pikaista lakikokeilua toimilupamallista, jossa kaupungit voisivat kilpailuttaa lautafirmoja määrä- ja laatukriteerien pohjalta. Tämän lisäksi kaupungit kykenisivät luomaan sitovia sääntöjä pysäköintirajoitusalueisiin ja yöajan rajoituksiin, kansanedustaja toteaa.

Hän kertoo Norjassa tehdyn onnistuneita muutoksia toimilupajärjestelyn avulla mikroliikkumispalveluihin.

– Esimerkiksi 700 000 asukkaan Oslossa lautojen määrä on rajattu 8 000 ja operaattoreita on kolme, kun aikaisemmin operaattoreita oli 12 ja lautoja 25 000,. Viime kesänä Turussa arvioitiin olevan juuri 8 000 sähköpotkulautaa. Liika on liikaa, myös tässäkin asiassa.

Vähempi riittäisi

Intohimoinen pyöräilijänä tunnettu Furuholm vertaa sähköpotkulautojen määrää kaupunkipyörien määrään:

– Jos Turussa on 8 000 lautaa ja 700 kaupunkipyörää, niin on siinä olemassa jonkinlainen epäsuhta ja kannuste liikkua ei-lihasvoimalla. Itse kannatan tietysti pyöräilyä, mutta siihenkään ei voi ketään pakottaa, hän sanoo.

Furuholm peräänkuuluttaa myös selkeitä sääntöjä ja toimivaa lainsäädäntöä.

– Liikenne- ja viestintäministeriö on hahmotellut jo omia keinojaan lautailukulttuurin muuttamiseksi. Keinovalikoimaan kuului liikennesääntöjen ja -merkkien muuttaminen sekä lautojen siirtämisen helpottaminen ja pysäköintiin liittyvät rajoitukset.

Jo nyt lautojen nopeutta rajoitetaan gps-valvonnalla ja pysäköintiä valvotaan siten, että käyttäjän on kuvattava potkulatua jättäessään sen pysäköidyksi.