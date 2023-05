– Julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto on vaikeuksissa ja tähän ei ole olemassa helppoja ja nopeita ratkaisuja. Selvää kuitenkin on, että työntekijät ovat kriisin ratkaisussa avaintekijä, vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto sanoo.

– Alan veto- ja pitovoimatekijöitä ei ratkaista ilman, että palkkatasoa nostetaan.

Meriluoto puhui asiasta vappuna kotikaupungissaan Kuopiossa. Puheessaan hän nosti esiin erityisesti naisvaltaisen julkisen sektorin työntekijät.

ILMOITUS ILMOITUS

”Suomen perusturvan taso on nytkin liian matala.”

Leikkaukset kohdistuvat köyhiin

Meriluoto kritisoi vahvasti oikeistolaista ajattelua, jossa julkisen sektorin arvoa taloudelle ei tunnusteta.

– Tällaisessa ajattelussa uudet julkisen sektorin työntekijöitä kurittavat kilpailukykysopimukset ovat täysin mahdollisia. Tällaisessa ajattelussa ei ymmärretä, että talous ja sen tuottavuus ovat mitä suuremmissa määrin riippuvaisia siitä, että julkinen sektori pelaa, hän sanoi.

Meriluoto kritisoi vahvasti myös oikeiston talouspolitiikkaa, jossa ikävät päätökset kohdistuvat ennen kaikkea pienituloisiin. Hän painotti, että ihmisoikeuksista ei voi tinkiä edes taloudellisesti tiukkoina aikoina. Suomi on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Tämä asettaa rajat myös säästöille.

– Köyhimmiltä ihmisiltä ei voi leikata. Suomen perusturvan taso on nytkin liian matala. Tässä kohtaa on kuitenkin muistutettava, että vasemmisto on hallitustaipaleensa aikana onnistunut parantamaan perusturvaa. Tämä on näkynyt monen perusturvaetuuden tason nostossa sekä ylimääräisinä indeksikorotuksina sosiaaliturvaetuuksiin.

Mikä sairastuttaa?

Meriluoto puuttui puheessaan myös mielenterveyskriisiin, joka koskettaa ihmisiä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Mielenterveys on erityisen kipeä kohta Pohjois-Savossa, missä voidaan huonoiten koko Suomessa.

– Meidän on nähtävä myös ongelmien yhteiskunnalliset syyt ja tarttuva siihen, mikä ihmiset sairastuttaa. Vasemmistolaisessa mielenterveyspolitiikassa tavoitteena on kehittää palveluita, jotka eivät ole vain hyvätuloisille. Tällä hetkellä raha ratkaisee liikaa, saako riittävää apua ja riittävän aikaisin.

Meriluodon mukaan helpotamme nuorten harteilla olevaa taakkaa myös, kun teemme konkreettisia tekoja ilmastokriisiin puuttumiseksi.

– Muuta vaihtoehtoa ei ole, jos haluamme huolehtia myös tulevien sukupolvien hyvinvoinnista.