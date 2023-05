ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Saramo piikitteli vappupuheessaan kokoomuksen ajamaa talouspolitiikkaa. Saramo sanoi Jyväskylässä pitämässään puheessa, että oikeiston leikkaussuunnitelmat ovat uhka paitsi hyvinvointivaltiolle myös Suomen taloudelle.

– Oikeisto ei näytä oppineen virheistään, vaan suunnittelee leikkauksia, jotka johtaisivat pahimmillaan lamaan tai finanssikriisiä seuranneeseen menetettyyn vuosikymmeneen, työttömyyteen ja sitä seuraavaan velan kasvuun. Jättileikkauksia on pohjustettu antamalla kuva konkurssikypsästä Suomesta. Todellisuudessa taloutemme on nyt vahvempi kuin pitkiin aikoihin, Saramo sanoi.

Saramo painotti puheessaan, että Suomen julkisen talouden tilanne on parempi kuin kerrottu. Hän nosti lukuisia esimerkkejä, jotka kertovat julkisen talouden paremmasta tilasta. Vaikka Suomi on ostanut miljardeilla ulkomaisia aseita, on julkisen talouden tila Saramon mukaan parempi kuin kertaakaan sitten vuoden 2008 finanssikriisin.

Saramo myös huomautti, että kunnat ja valtio ottivat viime vuonna vähemmän velkaa kuin Juha Sipilän hallituksen lopettaessa.

– Ennustettu tuleva velkaantuminen johtuu suurimmalta osin ennustetusta veroasteen laskusta. Osasyynä on väestön ikääntyminen, joka muualla länsimaissa on johtanut veroasteiden nousuun.

Julkisen talouden leikkausten lisäksi Saramo oli erittäin huolissaan tavallisten ihmisten taloudellisesta tilanteesta hintojen noustessa. Saramo peräänkuulutti ”kikynä” tunnetun kilpailukykysopimuksen perumista, joka siirsi maksuja yrityksiltä työntekijöille.

– Suomalaisten yritysten omistajat tekevät historiallisia voittoja, samalla kuin työntekijöiden palkankorotukset olivat viime vuonna koko euroalueen pienimpiä. Valitettavasti hallitusta muodostavat puolueet laittavat vaalirahoittajiensa ja muiden rikkaimpien edut yhteisen edun edelle.