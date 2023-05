Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Veronika Honkasalo peräänkuuluttaa niiden keinojen selvittämistä, joita julkisella vallalla on käytettävissään voittovetoiseen inflaatioon puuttumiseksi.

Honkasalo jätti tänään keskiviikkona kirjallisen kysymyksen yritysten voittojen vaikutuksesta nopeaan inflaatioon. Aiemmin ahneusinflaatiosta on puhunut vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen.

Hurja nousu

Euroopan keskuspankin mukaan vuodesta 1999 vuoteen 2022 yritysten voitot ovat selittäneet keskimäärin yhden kolmasosan hinnannoususta, mutta vuonna 2022 voittojen osuus nousi kahteen kolmasosaan.

ILMOITUS ILMOITUS

”Kilpailu markkinoilla ei monella alalla riitä pitämään hintoja alhaalla.”

Sveitsiläisen UBS-investointipankin pääekonomistin mukaan vallalla on nyt voittomarginaalivetoinen inflaatio, jota kutsutaan myös ahneusinflaatioksi. Termi tulee englannin kielen sanasta greedflation.

– Nykyisessä inflaatiossa on nyt enemmän kyse yritysten voitoista kuin kohoavista palkoista. Palkat eivät ole pysyneet nousevien hintojen perässä ja niiden ostovoima on romahtanut enemmän kuin 60 vuoteen. Nyt emme tarvitse palkkamalttia vaan hintamalttia, Honkasalo sanoo.

Markkinatalous toimii huonosti

Vaikka pienten ja keskisuurten yritysten konkurssit ovat lisääntyneet meneillään olevien kriisien takia, erityisesti suuryrityksillä menee kovaa.

Hintojen nousu on nopeinta aloilla, joilla yrityksillä on eniten markkina- ja hinnoitteluvoimaa. Tutkijoiden mukaan voittovetoinen inflaatio voi myös johtaa itseään ylläpitävään hintaspiraaliin.

– Voittojen merkittävä rooli inflaation ajurina osoittaa, että kilpailu markkinoilla ei monella alalla riitä pitämään hintoja alhaalla. Yrityksillä on valtaa hinnoitella voittonsa ylös. Tämä on jälleen yksi osoitus siitä, että kapitalistinen markkinatalous toimii huonosti ja markkinoiden sääntely on välttämätöntä, Honkasalo sanoo.

Kovemmat keinot tarpeen

Ratkaisuksi tilanteeseen on ehdotettu esimerkiksi ylisuurten voittojen verottamista ja hintasääntelyä. Yrityksiin on myös vedottu, etteivät ne nostaisi hintoja perusteettomasti.

Esimerkiksi Ruotsissa valtionvarainministeri kutsui suurten kauppaketjujen johdot keskustelemaan ruoan hinnan erityisen nopeasta noususta.

– Jos markkinatoimijat eivät vapaaehtoisesti kohtuullista hinnoitteluaan, tarvitsee julkinen valta kovempia keinoja ahneusinflaatioon puutumiseksi, Honkasalo arvioi.