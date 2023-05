Intian kolme vuosisataa kestänyttä moguliaikaa koskevien kappaleiden poistaminen historian oppikirjoista on nostanut tutkijoiden keskuudessa vastalauseiden myrskyn.

Mogulit hallitsivat suurinta osaa Intian niemimaasta 1500-luvulta 1800-luvulle ja jättivät jälkensä alueen tieteeseen, taiteeseen, kulttuuriin ja kehitykseen ylipäätään. Nykyään mogulien valtakunta näkyy lukuisissa Unescon maailmanperintökohteissa, joihin kuuluvat muiden muassa Humayunin hauta, Lahoren linnoitus, Shalamarin puutarhat ja Taj Mahal.

Moguliaikana taide, tiede ja talous kukoistivat



– Ongelma on, että mogulien hallintokausi ei oikein istu nykypäivän politiikkaan – ei siis ole yllätys, että the National Council for Education Research and Training (NCERT) poisti oppikirjoista kappaleet jotka siihen viittaavat, Delhin yliopistossa historiaa opettava Ruchika Sharma toteaa.

Hän sanoo, että tieteellisestä näkökulmasta moguliaika edustaa hyvin tutkittua ajanjaksoa Intian historiassa, sillä mogulit jättivät jälkeensä rikkaan kirjallisen perinnön.

– Tärkeää ajanjaksoa koskevien kappaleiden poistaminen kahdennentoista luokan historiankirjoista vaikuttaa taatusti opiskelijoiden uravalintoihin – he tulevat huomaamaan eron olemassa olevan perinnön ja opetussuunnitelman välillä.

Sharma viittaa erityisesti NCERT:n Teemoja Intian historiasta II -kirjan opetussuunnitelmasta poistamaan jaksoon Kings and Chronicles, the Mughal Courts, jossa kuvataan, miten mogulit rohkaisivat viljelijöitä kasvattamaan puuvillaa ja muita rahakasveja.

Intiasta tuli moguliaikana maailman suurin puuvillanviejä ja puuvillatuotteita kuten calicoa ja hienoa musliinia kuljettivat Euroopan markkinoille hollantilaiset ja englantilaiset yhtiöt, joilla oli lupa perustaa tehtaita tai kauppayhtiöitä Intian rannikolle.

Muita tuottokasveja, kuten sokeriruokoa, sinapin- ja muiden öljykasvien siemeniä ja linssejä kasvatettiin riisin, vehnän ja hirssin rinnalla. Kappaleessa Kastelu ja teknologia kerrotaan, että moguliaikana viljely laajeni keinokastelujärjestelmien ja tuontikasvien, kuten tomaattien, perunoiden ja chilin ansiosta.

Historioitsija ja kirjailija Swapna Liddle sanoo, että suuri osa Intian rakennusperinnöstä, kielestä, taiteesta, maanviljelystä ja maanomistuksesta on moguliajan perintöä.

– On tärkeä tutkia myös sitä, miten Intia kehittyi tieteessä tuona aikana, Liddle sanoo.

Moguliaikana tiede, erityisesti astronomia, matematiikka, lääketiede, arkkitehtuuri ja tekniikka, kukoistivat ja vaikutus jatkui vielä pitkään dynastian 1857 päätyttyä. Esimerkiksi Akbarin aikana (1556–1605) perustettiin lääketieteellisiä kouluja ja sairaaloita, hänen seuraajansa Jehangir painotti matematiikan ja astronomian tutkimusta.

Hindudynastiat historian kärkeen



Huolestuneet historioitsijat -ryhmä antoi huhtikuussa julkilausuman, jossa se totesi: ”Olemme järkyttyneitä NCERT:n päätöksestä poistaa kappaleita ja otteita historian oppikirjoista ja vaadimme, että poistot perutaan välittömästi.”

”NCERT:n päätöstä ohjaavat hajottavat motiivit. Päätös on vastoin perustuslaillista eetosta ja Intian niemimaan yhdistelmäkulttuuria. Sellaisena se täytyy kumota välittömästi”, toteavat tutkijat lausunnossaan.

Julkilausuman mukaan oppikirjat on suunniteltu inklusiivisiksi ja tarjoamaan näkemyksen ihmisen menneisyyden rikkaasta monimuotoisuudesta sekä Intiassa että muualla maailmassa. Kappaleiden tai niiden osien poistaminen on erittäin ongelmallista, eikä vain siksi, että oppijat jäävät ilman tärkeitä sisältöjä – heiltä jää myös puuttumaan välineitä vastata tulevaisuuden haasteisiin.

NCERT:n johtaja Dinesh Kumar Saklani selittää, että kappaleet on poistettu osana ”Covid19 pandemiaa seurannutta koululaisten rasituksen vähentämiseen pyrkinyttä järkiperäistämistä.” Saklanin mukaan ”rationalisoiminen oli asiantuntijoiden tarkastama, eikä sillä ollut poliittisia tarkoitusperiä”.

Politiikan tutkija Ajay K. Mehra the Observer Research Foundation -ajatushautomosta näkee asian toisin. Hän sanoo muutosten olevan osa laajempaa poliittista agendaa, jonka tavoitteena on palauttaa ennen islamin Intiaan tuloa vallinneiden hindudynastioiden loisto.

Sama agenda näkyy Mehran mukaan myös teiden ja kaupunkien uudelleen nimeämisessä, esimerkkinä Allahabad, jonka nimi vuonna 2018 muutettiin Prayagrajiksi kertomaan sen merkityksestä hindupyhiinvaeltajille.

