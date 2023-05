Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok) on tänään torstaina kertonut tiedotustilaisuudessa, että hänelle on tullut yllätyksenä se, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on noin miljardin rahoitusvaje.

– Siitä puuttuu toista miljardia rahaa. Meillä ei ollut sitä tietoa. Nyt käydään läpi, onko se oikea kuva, Orpo sanoi toimittajille aamulla.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Anderssonin reaktio Orpon puheisiin oli turhautunut.

“Ei tässä enää oikein tiedä pitääkö itkeä vai nauraa”, Andersson kirjoitti Facebookissa torstaina iltapäivällä.

Sote-kulujen mittakaavan ei pitäisi tulla Orpolle yllätyksenä, sillä hän on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston jäsen. Orpo valittiin aluevaltuustoon vuoden 2022 sote-vaaleissa.

“Hän on puolueen puheenjohtajana osallistunut lukuisiin vaalitentteihin, missä muun muassa minä olen yrittänyt terävöittää hänelle sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollossa ei ole mitään ylimääräisiä miljardeja, mitä voi leikata pois. Meillä on päinvastoin tarve entuudestaan lisätä resursseja erityisesti ennaltaehkäisyyn ja peruspalveluihin”, Andersson teroitti.

Rahoitusvaje johtuu alibudjetoinnista

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusvaje ei Li Anderssonin mukaan johdu sote-uudistuksesta itsestään, vaan siitä, että kunnat jo vuosien ajan ovat budjetoineet soteen vähemmän kuin mitä palveluiden laadukas toteuttaminen vaatii.

“Kaikki tämä on ollut kaikkien sote–asioiden kanssa tekemisissä olevien tiedossa koko ajan. Tämä on myös syy sille, että Marinin hallitus alkuvuodesta päätti 500 miljoonan euron lisärahoituksesta sotepalveluihin, hallituksen viimeisessä lisäbudjetissa”, Andersson totesi.

“Tämä on myös syy sille, että me toistuvasti olemme todenneet ettei sotesta voi leikata vaarantamatta lakisääteisiä palveluita sekä ihmisten terveyttä ja hyvinvointia”.

Li Andersson kirjoitti, että Suomen sote-järjestelmän rahoitusmalliin sisältyy jo kannustin lisätä palveluiden tuottamisen tehokkuutta.

“Jos tuleva oikeistohallitus tästä ja rahoitusvajeesta huolimatta vähentää rahoituksesta miljardeja euroja, tulee se entisestään syventämään sotepalveluiden kriisiä”, Andersson kirjoitti.

Peruspalveluita vahvistettava

Sosiaali- ja terveydenhuollossa kaikista oleellisinta on Li Anderssonin mukaan vähentää päivystyksen ja erikoissairaanhoidon ruuhkia vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja peruspalveluita.

“Se vaatii niin sisällöllistä kehittämistä, lainsäädäntöohjausta kuin investointeja näihin palveluihin. Oikeistohallituksen kaavailut soten kokonaisrahoituksen vähentämisestä sen sijaan iskevät suoraan juuri näihin kaikkien suomalaisten hyvinvointia turvaaviin palveluihin sekä niitä tuottaviin ammattilaisiin”, Andersson päätti kirjoituksensa.