Kenialaiset journalistit tapasivat seurata opposition mielenosoituksia turvallisesti poliisien vieressä. Tänä keväänä tilanne on ollut toinen, eivätkä median edustajat tunne olevansa turvassa missään. Nyt median toiveikkaat katseet ovat kääntyneet tapahtumia turvallisesti yläilmoista seuraavien droonien puoleen.

Kenian medianeuvoston mukaan maaliskuussa kahden viikon sisällä yli 25 mielenosoituksia seurannutta journalistia pidätettiin ja pahoinpideltiin, ja heidän arvokkaita laitteitaan sekä tallenteitaan tuhottiin.

Calvin Tyrus Omondilla on kokemusta mielenosoituksista raportoimisesta, ja hän toteaa tilanteen muuttuneen maaliskuussa.

– Ennen seisoimme poliisien vieressä, sillä siinä oli turvallista. Tällä kertaa poliisit paiskoivat kyynelkaasukanistereita myös toimittajien päälle. Pahasti osuessaan kanisteri voi tappaa. Lisäksi paikalla oli palkattuja tappelijoita, jotka halusivat lopettaa mielenosoitukset, ja he heittivät toimittajia kivillä. Journalistit eivät olleet turvassa sen enempää poliisien kuin mielenosoittajienkaan joukossa. Jotkut jopa ryöstettiin, Omondi kertoo.

Suojakypärät eivät riitä



– Kriisiaikoina luotettava virallinen informaatio on elintärkeää. Luotettavat uutiset voivat auttaa suojelemaan siviilejä ja vähentämään yhteiskunnallisia jännitteitä. Tällainen informaatio tulee yleensä journalistien kautta, Media Focus on Africa -järjestön maajohtaja Harrison Manga korostaa median merkitystä kansalaisten tiedonlähteenä.

Konfliktien osapuolten lisäksi myös vaikutusvaltaiset poliitikot ovat yhä enemmän ottaneet tähtäimeensä toimittajat ja median. Tulenaroista poliittisista tilanteista kertovat journalistit ovat epäilemättä vaarassa. Tänä keväänä suojakypärät eivät ole riittäneet, kun kyynelkaasukanistereita on tarkoituksella ammuttu suoraan toimittajien ja kuvaajien päähän ja alaruumiiseen. Koko joukko median edustajia on saanut päävammoja ja jokunen vammautunut pysyvästi.

Drooneilla tietoa turvallisesti



Tässä tilanteessa tavanomaiset turvakeinot eivät riitä, toteaa tri Jane Thuo.

– Droonijournalismi vaikuttaa erittäin lupaavalta keinolta kerätä journalistien henkeä ja terveyttä vaarantamatta tietoa vaarallisista ja räjähdysherkistä tapahtumista, esimerkiksi poliittisista mielenosoituksista, väkivaltaisista yhteenotoista tai luonnononnettomuuksista, Thuo sanoo.

Droonit mahdollistavat täsmällisten ja tuoreiden tietojen toimittamisen yleisölle ilman että toimittajasta tai hänen työkaluistaan tulee katastrofien oheisvahinkoja. Niiden ansiosta voidaan saada kuvaa tulivuorenpurkauksista, sodan raatelemista kylistä ja ydinonnettomuuksista.

Thuo korostaa, että varsinkin aseellisista konflikteista raportoivien kannattaa turvautua drooneihin. Afrikan mantereella on parhaillaan meneillään vähintään 15 aseellista konfliktia, joista journalistit väittävät tietoa järkyttävistä rikoksista ihmisyyttä vastaan. On Sudan, on Kongon demokraattinen tasavalta, Kamerun, Etiopia ja niin edelleen.

Droonijournalismi kaipaisi lakien tukea



Droonien käyttöä Afrikassa tukee droonioperaattorien ja journalistien yleisafrikkalainen yhteisö africanDRONE. Thuon mukaan kaikkien asianosaisten pitäisi kiireesti alkaa hahmotella lainsäädäntöä droonijournalismin tueksi etenkin kriisiaikoina.

– Meidän täytyy ottaa huomioon ihmisten yksityisyyden suojelu, yleinen turvallisuus ja journalismin etiikka. On mahdollista laatia lakeja, joissa huomioidaan kaikki nämä keskeiset näkökulmat. Drooneja voidaan käyttää väärin, mutta median, ihmisoikeusasiantuntijoiden ja tekniikan asiantuntijoiden kesken pystytään luomaan kehykset, joiden sisällä journalistit voivat tehdä uutisten keräämisen kumouksen, Thuo uskoo.

Kenian nykyinen droonilainsäädäntö sallii droonien omistamisen yli 18-vuotiaille maan asukkaille, yrityksille ja valtiolle. Kaikki droonit on rekisteröitävä Kenian ilmailuviranomaisille.

Thuon mukaan on syytä tutkia Kenian droonilakeja ja selvittää, estävätkö vai edistävätkö ne droonijournalismia.

– Innovatiivisen teknologian avulla voidaan parantaa journalistien turvallisuutta.

