YK:n terveysjärjestö WHO:n julkaisema tuore raportti kertoo, että äitiyskuolleisuuden väheneminen on merkittävästi hidastunut ja joissakin maissa hyvä kehitys on jopa kääntynyt huonompaan suuntaan.

Vuodesta 2000 vuoteen 2015 maailmanlaajuinen äitiyskuolleisuus laski 33 prosenttia ja 58 korkeimman äitiyskuolleisuuden maassa lasku oli yli 50 prosenttia. Vuodesta 2016 vuoteen 2020 luvut hädin tuskin muuttuivat. Maailmanlaajuisesti noin 287 000 naista vuodessa kuoli synnytykseen tai 42 päivän kuluessa synnytyksestä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa on määritelty myös tavoiteltava globaalin äitiyskuolleisuuden taso vuonna 2030. Tavoite on alle 70 kuolemaa 100 000:ta synnytystä kohden. Jos todellinen kehitys jatkuu nykyisellään, vuoteen 2030 mennessä synnytykseen on kuollut yli miljoona naista enemmän kuin toiveissa on.

Globaalin äitiyskuolleisuuden arvioidaan olleen kolme vuotta sitten 223 kuolemaa 100 000:ta synnytystä kohden. Vuonna 2000 luku oli 339, eli kahdessa vuosikymmenessä kuolemat vähenivät noin kolmanneksella. Vuosina 2016–2020 tahti kuitenkin muuttui, ja vuoden 2030 luvuksi ennakoidaan nykyvauhdilla vain 222, siis yli kolme kertaa yli tavoitteen.

Valtaosa äitiyskuolemista olisi estettävissä, tarvittavat tieto ja teknologia ovat olleet olemassa jo kauan. Ongelmana on vain palvelujen saatavuus, etenkin syrjäseuduilla ja oppimattomien köyhien parissa.

Saharan eteläpuoleinen Afrikka on maailman ainoa alue, jossa äitiyskuolleisuus luokitellaan erittäin korkeaksi: 545/100 000. Alueella tapahtuukin noin 70 prosenttia koko maailman äitiyskuolemista.

Suurin kuolleisuuden prosentuaalinen vähentyminen tapahtui Keski- ja Etelä-Aasiassa. Kahdessa vuosikymmenessä tultiin luvusta 397 alas lukuun 129.

Yhdysvallat on teollisuusmaiden joukossa kummajainen, sillä siellä äitiyskuolleisuusluvut ovat ampaisseet nousuun. USA:n viranomaisten mukaan vuonna 2021 synnytykseen tai pian sen jälkeen kuoli 32,9 naista sataatuhatta synnytystä kohden. Kolme vuotta aiemmin luku oli vain 17,4. Mustat äidit kuolivat huomattavasti useammin kuin valkoiset: valkoisten luvut olivat 26,6 (2021) ja 14,9 (2018), mustien äitien kuolemat nousivat 69,9:ään 37,3:sta.

Koronapandemialla on ollut vaikutuksensa USA:n lukuihin, mutta maan äitiyskuolleisuus on ollut hiljalleen nousussa jo kolme vuosikymmentä.

Englanninkielinen versio