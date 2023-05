Suomen suurin ammattiliitto, yli 200 000 jäsenen Teollisuusliitto on valinnut puheenjohtaja Riku Aallon jatkamaan tehtävässään myös seuraavan viisivuotiskauden ajan. Myös liiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen valittiin jatkokaudelle. Sääntömuutoksen takia Teollisuusliitolla on jatkossa vain yksi varapuheenjohtaja.

Kumpikin valittiin tehtäviinsä yksimielisesti Teollisuusliiton liittokokouksessa Tampereella.

– Jokainen uudelleenvalinta lataa aina puheenjohtajalle suurempaa vastuuta lunastaa ne odotukset, jotka oma porukka on antanut, Riku Aalto sanoi kiitospuheessaan.

”Kun meitä haastetaan, meidän pitää olla haasteessa mukana.”

– Teollisuusliiton rooli suomalaisen työmarkkinan suunnannäyttäjänä on viime vuosina edelleen korostunut, ja meille on haluttu asettaa jopa sellaisia tehtäviä, joita emme ole itsellemme edes halunneet. Suuruus ja merkittävyys tuovat myös vastuuta ja velvollisuuksia, Aalto sanoi.

58-vuotias Riku Aalto on toiminut Teollisuusliiton puheenjohtajana keväästä 2017 lähtien. Sitä ennen hän johti Metallityöväen liittoa vuodesta 2008 liiton lakkauttamiseen ja uuden Teollisuusliiton perustamiseen asti. Aalto on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri sekä elektroniikka-asentaja, ja hänellä on työkokemusta myös muun muassa Uudenkaupungin autotehtaalta.

Teollisuusliitto poistuu liittokokouksesta yhtenäisenä

Kun liittokokousvaaleihin ja ehdokasasetteluun lähdettiin, sapeleita kalisteltiin, sanoi Teollisuusliiton varapuheenjohtajaksi valittu Turja Lehtonen kiitospuheessaan.

– Liittokokousvaaleissa toisia kehuttiin, ja toisia vähän vähemmän. Kun täältä poistutaan, on tärkeää että täältä poistuu yksi Teollisuusliiton joukkue, Lehtonen jyrähti.

– Meitä haastaa yhteiskunta, meitä haastavat työnantajat ennennäkemättömällä tavalla. Niihin taisteluihin käydessämme meidän on oltava yksi joukkue, yksi porukka, jolla mennään eteenpäin ja viedään asioita maaliin.

Myös Turja Lehtonen painotti omassa puheessaan sitä, että Teollisuusliitto on Suomen suurin ammattiliitto, joka ei pääse kokoaan karkuun.

– Minä jos joku tiedän, että jos yrittää mennä piiloon puun taakse, silti näkyy paljon. Sama koskee Teollisuusliittoa, Lehtonen murjaisi.

Varapuheenjohtajan mukaan Teollisuusliitolla ei ole puuta, tolppaa eikä taloa, jonka taakse liitto voisi mennä piiloon ja huutaa, että ”tämä ei käy meille”.

– Tämä maailma ja Suomi erityisesti on siinä mallissa, että kun meitä haastetaan, meidän pitää olla haasteessa mukana.

52-vuotias Turja Lehtonen on toiminut Teollisuusliiton varapuheenjohtajana vuodesta 2017. Sitä ennen Lehtonen työskenteli Metallityöväen liitossa liittosihteerinä. Hän on koulutukseltaan ilmastointiasentaja, ja työskenteli ennen Metalliliittoon siirtymistään muun muassa särmääjänä Valmetin Pansion tehtaalla.