Ennen eduskuntavaaleja kokoomus lupasi, että tällä vaalikaudella koulutus on erityissuojeluksessa. Nyt esiin on noussut, että hallitusneuvotteluissa on suunniteltu roimaa leikkausta vapaan sivistystyön rahoitukseen. Leikkaus oli esillä ennen vaaleja valtiovarainministeriön papereissa.

Tiistaina 14 tahoa julkaisi yhteisen kannanoton, jossa varoitetaan leikkauksista. Leikkaaminen vapaan sivistystyön rahoituksesta heikentäisi kannanoton allekirjoittajien mukaan työllisyyttä, jatkuvaa oppimista, hyvinvointia ja alueellista tasa-arvoa.

– Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat esimerkiksi kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot. Niissä tarjotaan ammatillista täydennyskoulutusta sekä opetetaan arjessa ja työelämässä tarvittavia perustaitoja, kuten tietotekniikkaa ja vieraita kieliä. Näin edistetään työkykyä ja työllistymisen edellytyksiä, kannanotossa kirjoitetaan

Vapaaseen sivistystyöhön osallistuu kannanoton mukaan puolitoista miljoonaa suomalaista vuosittain-

Allekirjoittajien joukossa on muun muassa Opetusalan ammattijärjestö OAJ, SAK, Kuntaliittoa ja korkeakoulutettujen keskusjärjestö Akava.

Historia toistaa itseään

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, toimitusministeristön opetusministeri Li Andersson kysyy Twitterissä, onko historia toistamassa itseään.

– Aikooko kokoomus uudestaan pettää koulutuslupauksensa?, Andersson kirjoittaa.

Kokoomus lupasi ennen 2015 eduskuntavaaleja olla leikkaamatta koulutuksesta, mutta vaalien jälkeen Juha Sipilän (kesk.) johtama hallitus teki isoja leikkauksia koulutukseen. Hallituksessa olivat kokoomuksen ja keskustan lisäksi mukana perussuomalaiset.

Anderssonin tavoin vasemmistoliiton ex-puheenjohtaja, Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki kirjoittaa, että historia näyttää toistavan itseään.

– Hallitusneuvotteluista saatujen tietojen mukaan kokoomuksen johdolla suunnitellaan jälleen jättileikkauksia koulutukseen, vaikka edellisiäkään kokoomuksen aiheuttamista vaurioita ei ole saati täysin korjattua. Kokoomus pettää aina, Arhinmäki kirjoittaa Facebook-sivuillaan.