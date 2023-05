Kaksivuotiskauden ajan Vasemmistonuoria johtanut helsinkiläinen Paavo Arhinmäki sai jatkopestin Jyväskylässä toukokuussa 2003 pidetyssä liittokokouksessa selvin äänestysnumeroin jo ensimmäisellä kierroksella. Arhinmäki keräsi vaalissa 95 ääntä ja hänen vastaehdokkaansa, tamperelainen Anna Kontula 44 sekä rovaniemeläinen Ville Vuorjoki 28 ääntä.

Arhinmäkeä kiiteltiin erityisesti siitä, että hänen johdollaan Vasemmistonuorten talous on saatu raiteilleen ja jäsenmäärä on selvästi nousussa.

Varapuheenjohtajaäänestyksessä Vasemmistonuoret sai ensimmäiseksi varapuheenjohtajakseen pieksämäkeläisen Eeva Vehviläisen 106 äänellä. Lähes saman verran kannatusta (101 ääntä) keräsi toiseksi varapuheenjohtajaksi valittu Ville Vuorjoki, joka aiemminkin kuului puheenjohtajistoon. Huonoimmin vaalissa kävi Anna Kontulalle, joka putosi kokonaan myös järjestön hallituksesta, kun ei halunnut syrjäyttää kumpaakaan piirinsä ehdokasta.

– Olen ajatellut jatkossa edelleen toimia aktiivisesti omassa Vasemmistonuorten piirissä, jos ei kerran valtakunnallisesti. Kyllä siellä tekemistä ihan riittää, Kontula tuumasi valintojen jälkeen.

Puheenjohtajana jatkava Arhinmäki oli tyytyväinen siihen, että johtokolmikkoon saatiin kolme erityyppistä ihmistä eri puolilta Suomea ja myös hallitukseen tuli hyvin monenlaisia nuoria.

– Vehviläisen Eeva on idearikas, vähän nuorempi tyyppi ja tehnyt tosi hyvä työtä itä-Suomessa. Vuorjoen Villessä puolestaan on sellaista pohjoisen perusasennetta ja duunarihenkisyyttä. Hallituksessa meni sukupuolijako ihan tasan ja ikähaitari on leveä, 18-vuotiaasta 29-vuotiaaseen. Joukossa on niin opiskelijoita, ay-taustaisia ja muita duunareita, samoin muutama pinskuohjaajakin. Näillä voimilla jatketaan Vasemmistonuorten vahvaa nousukautta ja viedään eteenpäin punavihreää aatteellisuutta. Uskon, että meillä on iso mahdollisuus entisestään kasvaa ja lisätä järjestön merkittävyyttä, Arhinmäki totesi.

Nuorten ääni esiin Vasemmistoliitossa



Arhinmäki lupasi, että Vasemmistonuoret on jatkossakin kansalaisjärjestökentässä toimiva poliittinen nuorisojärjestö, joka vaikuttaa sekä kaduilla että kabineteissa.

– Tulevalla kaudella tärkeitä haasteita ovat ensi keväänä pidettävä Vasemmistoliiton puoluekokous, jossa nuorten ääni täytyy saada kuuluviin, sekä kunnallisvaalit, joissa laitamme entistäkin suuremman määrän nuoria vasemmistolaisia kunnanvaltuustoihin.

Ahmavaara sai huutia



SAK:n kakkosmiehen Pekka Ahmavaaran puheet Vasemmistoliiton ja SDP:n yhdentymisestä saivat kokouksessa huutia. Paavo Arhinmäki tyrmäsi Ahmavaaran esityksen jo avauspuheenvuorossaan.

– Ahmavaaran puheet ovat aivan hulluja, kun yhdistämistä vastustavat molempien puolueiden kannattajat ja jäsenet. Yhdistäminen ei lisäisi vaan vähentäisi vasemmiston kannatusta ja tällaiset puheet ovat omiaan luomaan varjoa Vasemmistoliiton ylle Jos Ahmavaara ei näe ideologisia eroja Vasemmistoliiton ja demareiden välillä niin silloin hänen pitää itse katsoa peiliin ja miettiä omaa puoluettaan.

Tiukimmat kokousedustajat olivat jopa valmiit vaatimaan Ahmavaaran erottamista puolueesta. Sen sijaan kokous hyväksyi kannanoton, jonka mukaan puheet SDP:n ja Vasemmistoliiton yhdentymisestä ovat Vasemmistonuorten mielestä turhia, koska Vasemmistoliitolla on oma punavihreä linja ja ideologiset erot demareihin ovat selvät.