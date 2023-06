Vasemmistoliiton Mirka Muukkonen nousee apulaispormestariksi Turussa. Vasemmistoliitto saa kahden vuoden pestin hyvinvoinnin apulaispormestariksi. Tehtävä jaettiin vihreiden kanssa ja vaalikauden ensimmäiset kaksi vuotta sitä hoiti vihreiden Elina Rantanen.

– Olen niin iloinen ja tyytyväinen, että Vasemmistoliitto on saamassa Turussa apulaispormestarin paikan. Se on historiallista ja se on merkittävä paikka vaikuttaa. Rantanen siirtyy kaupunkiympäristön apulaispormestariksi, toteaa facebookissa.

Muukkonen on pitkän linjan kuntapoliitikko. Koulutukseltaan hän on puutarhuri ja myyjä.

Vasemmiston keskeisiä tavoitteita

Turun pormestarina jatkaa kokoomuksen Minna Arve, kasvatus- ja opetuslautakunnan apulaispormestarina Piia Elo Sdp.

– Pientä kitkaa aiheutti kaupunkiympäristön varapuheenjohtajuus, mutta sovimme, että SDP jatkaa siinä pestissä ja kokoomus perii vasemmistoliitolta vapautuvan laajennetun pormestariston paikan, vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtajana toiminut Muukkonen kertoo.

Hyvinvoinnin lautakunnan puheenjohtajuuden lisäksi vasemmistoliiton apulaispormestarin tehtäviin kuuluu liikunnan sekä nuoriso- ja kulttuurin palvelukokonaisuudet.

– Meillä on kaupungissa myös samaan teemaan liittyvät kärkihankkeet ja lähiöiden kehittäminen. Nämä kaikki ovat meidän puolueen keskeisintä agendaa, Muukkonen toteaa.

Valinnat vahvistetaan kaupunginvaltuuston kokouksessa 19. kesäkuuta.

Paikkoja vaihdettiin

Vasemmistoliitto päätti nostaa edustajakseen kaupunginhallitukseen Abdullahi Sultanin. Hän paikkaa kaupunginhallituksesta eroa pyytäneen Timo Furuholmin jättämän aukon. Furuholm pyysi eroa tehtävästä tultuaan valituksi kansanedustajaksi. Hän perii Sultanin paikan kaupunginvaltuuston puheenjohtajistossa.

Lisäksi Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunnan ja valtuustoryhmän kokouksessa päätettiin, että tarkastuslautakunnan Anna Funck ja kaupunkiympäristölautakunnan Leena Kaunislahti vaihtavat luottamustoimia päittäin. Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan varajäsen Satu Aalto vaihtaa luottamustehtävää kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen Marianne Uusahon kanssa.

Vammaisneuvoston jäseneksi päätettiin valita Maisa Saloniemi.