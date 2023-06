Ulkoministeri, vihreiden kaksinkertainen presidenttiehdokas Pekka Haavisto kertoi tänään torstaina tiedotustilaisuudessa tavoittelevansa ehdokkuutta vuoden 2024 presidentinvaalissa. Haavisto on perustanut ehdokkuutensa tueksi valitsijayhdistyksen, jonka ehdokkaana hän aikoo osallistua vaaliin.

– Presidentinvaali on mitä suurimmassa määrin henkilövaali. On tärkeää että kaikki voivat osallistua kampanjaan riippumatta puoluetaustasta. Siksi koen, että valitsijayhdistyksen kautta lähteminen ehdokkaaksi on luonnollista, Haavisto sanoi tiedotustilaisuudessa.

Haaviston presidentinvaalikampanjan kannattajakorttien kerääminen alkaa tänään. Valitsijayhdistys tarvitsee 20 000 kannattajakorttia, jotta se voi asettaa ehdokkaan presidentinvaaliin.

Seuraavan presidentinvaalin ensimmäinen kierros järjestetään 28. tammikuuta 2024 ja toinen kierros tarvittaessa 11. helmikuuta 2024.