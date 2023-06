Teollisuusliitto tyrmää julkisuudessa esillä olleet tiedot, joiden mukaan hallitusohjelmaneuvotteluissa on pohdittu työntekijöiden perusoikeuksiin kuuluvan lakko-oikeuden rajoittamista. Liitto tähdentää sitä, että samaan aikaan monet työntekijöille tärkeät palvelut ja etuudet ovat leikkausuhan alla, kun oikeistopuolueet puolueet etsivät säätytalolla keinoja sopeuttaa julkista taloutta menoleikkauksin.

– Yhdistelmä, jossa työntekijöille tärkeitä etuuksia, palveluita ja oikeuksia heikennetään samalla, kun lakko-oikeutta rajoitetaan, on huolestuttava, jopa häiritsevä, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kommentoi Säätytalolta kantautuneita huhuja.

– Ulkoapäin tämä näyttäisi siltä, ettei hallituksen ikäviä päätöksiä haluta kritisoitavan. Lakko-oikeus on osa työntekijöiden sananvapautta, eikä sitä pidä rajoittaa missään muodossa.

Keino pelotella duunareita

Elinkeinoelämän järjestöt ovat vaatineet hallitusneuvottelijoilta muun muassa poliittisten lakkojen kieltämistä, tukilakkojen rajoittamista ja lakkosanktioiden tuntuvaa korotusta.

– Näen tässä väylän aukeavan työntekijöiden pelottelulle työpaikoilla. Suurin osa esimerkiksi laittomista lakoista on surulakkoja, joiden tarkoituksena on osoittaa tukea ja myötätuntoa irtisanotuille kollegoille yt-neuvotteluiden päättymisen jälkeen. Kenen mielestä tämä on aidosti ongelma, Aalto kysyy.

Esillä on ollut myös ajatus työntekijöiden henkilökohtaisesta korvausvelvollisuudesta laittomaksi tulkitun lakon yhteydessä. Aalto pitää henkilökohtaisen vastuun ajatusta hyvin kyseenalaisena.

– Harvalla duunarilla riittää juridinen asiantuntemus tulkitsemaan lakipykäliä siitä, koska jokin toimi on työrauhavelvoitteen vastainen, Aalto huomauttaa.

Tarvitaan vastaantuloa hallitukselta

Aallon mukaan palkansaajaliike haluaa tehdä rakentavaa yhteistyötä tulevan hallituksen kanssa tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi. Yhteistyö kuitenkin edellyttää hallitukselta vastaantuloa sekä kykyä ja halua kuunnella myös työntekijäpuolen ääntä.

– Hallituksenmuodostaja Petteri Orpolla on nyt tuhannen taalan paikka osoittaa, että oikeistohallitus on itsenäinen toimija suhteessa elinkeinoelämän etujärjestöihin, Aalto sanoo.

– Ammattiyhdistysliikkeen toimintaedellytysten ja työntekijöiden lakko-oikeuden turvaaminen osoittaisivat tällaista itsenäisyyttä Orpolta ja hänen tulevalta hallitukseltaan.