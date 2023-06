Valtiovarainministeriö on ehdottanut hallitusneuvotteluissa, että sakkomaksujen alentamisella voi ratkaista neuvottelijoita hiertäneen asian. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Kyse on bensiinin hinnasta käydystä kiistelystä, jonka keskiössä on jakeluvelvoite. Sitä ollaan nostamassa, minkä on arvioitu samalla nostavan polttoaineiden hintoja. Tämä ei perussuomalaisille käy, joten hallitusneuvotteluissa on väännetty hinnannousun hyvittämisestä autoilijoille.

Helsingin Sanomat kertoo, että iso osa ratkaisua on seuraamusmaksujen alentaminen. Käytännössä kyse on yritykselle määrättävästä sakosta, jos ne eivät noudata jakeluvelvoitetta.

– Jos yritykset rikkovat jakeluvelvoitetta, Suomen päästövähennystavoitteet voivat jäädä saavuttamatta. Tämä on tarkoitus ratkaista ohjaamalla seuraamusmaksuista saatavat tulot halvempiin päästövähennyskeinoihin, HS kirjoittaa.

Sakkomaksujen alentamista on HS:n mukaan ehdottanut valtiovarainministeriö.