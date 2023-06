”Tuleva hallitus leikkaa sieltä, minne ei ole kylvänyt, ja kokoaa sieltä, minne ei ole siementä viskannut. Jokaiselle, jolla on, annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on”, summaa AKI-liitot ry hallitusohjelmaa tiedotteessaan.

Akavaan kuuluvan AKI-liittojen jäsenliittoja ovat Suomen Kanttori-urkuriliitto, Suomen kirkon pappisliitto ja Suomen teologiliitto. Työmarkkinajärjestö edustaa 4 800 pappia, kanttoria, teologia sekä teologian ja kirkkomusiikin opiskelijaa.

Uusia sosiaalisia ongelmia

Kirkon akateemiset ovat huolissaan etenkin kehitysyhteistyömäärärahojen pienentämisestä ja työntekijän oikeuksien heikentämisestä. Hallitus haluaa helpottaa irtisanomista ja leikata ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.

”Helpommat potkut ja pienemmät päivärahat, sitä on pukua vailla olevan häävieraan heittäminen ulos pimeyteen. Sillä, että ihmisiltä viedään tulot, ei synny työpaikkoja vaan sosiaalisia ongelmia”, järjestö toteaa tiedotteessaan.

Myös lomautusilmoitusaika aiotaan pakottaa seitsemään päivään niin, ettei työehtosopimuksella ole edes mahdollista sopia pidemmästä ilmoitusajasta. Suunnitelma on työmarkkinoilla vallitsevan sopimisvapauden vastainen.

”Sopimisvapautta on tarpeen rajoittaa vain heikomman osapuolen eli työntekijän suojelemiseksi. Katon asettaminen sovittaville eduille on härskiä vahvemman osapuolen suosimista.”

”Tällainen ihmiskuva on yksiselitteisen vastenmielinen.”

Myös ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomuus saa AKI-liitoilta ankaraa kritiikkiä.

”Eikö työmies ole palkkaansa ansainnut? Ilmeisesti hallituspuolueiden mielestä työntekijöillä ei ole motivaatiota tulla töihin, ja siksi he pitävät turhia sairauslomia. Tällainen ihmiskuva on yksiselitteisen vastenmielinen.”

”Mikä intressi hallituksella on tässä pandemianjälkeisessä todellisuudessa kannustaa ihmisiä tulemaan sairaana töihin? Nyt ei vasen käsi tiedä, mitä oikea tekee.”

Diakoniaa tarvitaan taas

Järjestö ei pidä kohtuullisena myöskään sitä, että niin sanotuista laittomista lakoista tuomittavia hyvityssakkoja aiotaan huomattavasti korottaa. Työehtosopimuksen rikkomisesta johtuvat hyvityssakot puolestaan aiotaan jättää ennalleen.

”Työntekijöiden rikkomuksista tuomittaisiin raskaat korvaukset, kun työnantajat voisivat rikkoa työehtosopimusta niiden tuloihin nähden mitättömillä summilla.”

Hallitus aikoo suitsia työtaisteluita myös määräämällä laittomaan lakkoon osallistuneelle työntekijälle 200 euron seuraamusmaksun.

”Fariseukset köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi. Voiko työntekijältä edes kohtuudella edellyttää, että hän tietäisi työtaistelun varmasti lailliseksi?”

”Kirkon diakoniatyötä tarvitaan entistä enemmän.”

AKI-liittojen toiminnanjohtaja Jussi Junni muistuttaa, että hallituksessa istuvat kristillisdemokraatit eivät ole sama asia kuin evankelisluterilainen ja ortodoksinen kirkko, joihin kristillisdemokraateista kuuluu huomattavasti harvempi kuin suomalaisista keskimäärin.

– Kristillisdemokraattien äänestäjistä vain 60 prosenttia on kirkon jäseniä, monilla muilla puolueilla jäseniä on enemmänkin. Siinä on paljon mukana vapaita suuntia, joille evankelisluterilainen tai ortodoksinen kirkko ei ole se juttu. Kirkkokuntia on Suomessa monia ja heillä omat poliittiset näkemyksensä.

Vain evankelisluterialisella ja ortodoksisella kirkolla on Suomessa virallinen asema.

Junni huomauttaa, että hallituksen politiikka tekee kirkon työstä yhä tarpeellisempaa.

– Jos miettii sosiaaliturvan ja muita leikkauksia, niin ne tulevat näkymään myös siinä, että kirkon diakoniatyötä tarvitaan entistä enemmän. Uskon, että tälläkin kerta meitä tullaan tarvitsemaan.