Oikeistohallituksen asumislinjaukset ovat katastrofi Helsingille. Monella pieni- ja keskituloisella ei ole enää varaa asua Helsingissä tulevaisuudessa, mikäli hallitusohjelman leikkaukset toteutuvat sellaisenaan. Tätä mieltä ollaan Helsingin kaupunginvaltuuston vasemmistoliiton ryhmässä.

– Helsingin kaupunginvaltuustossa on usein kuultu kokoomuksesta asumistukea puolustavia kannanottoja. Nyt kokoomuksen johdolla asumistukea leikataan historiallisen rajusti. Helsingin kokoomuksen toiminta on törkeän kaksinaismoralistista, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund.

Vähemmän uusia asuntoja



Ryhmän mukaan tilanteen tekee erityisen vaikeaksi se, että keväällä Helsingin kaupungin vuokra-asuntoja tarjoava Heka ilmoitti korottavansa vuokriaan jopa kymmenen prosenttia ensi vuonna.

”Historiallisen raju leikkaus”

Se toivoo hallitukselta nyt linjausta siitä, että Hekan korkotukilainojen ehtoja parannetaan, jotta vuokrankorotuspaineet laskisivat. Uusi hallitus on kuitenkin päättänyt, että kohtuuhintaisia asuntoja rakennetaan jatkossa entistä vähemmän.

– On järkyttävää, että myös kohtuuhintaisen asumisen rakentamisesta tingitään ja asumisoikeusasuntojen rakentaminen lopetetaan kokonaan. Hallitus aikoo viedä ihmisiltä katon pään päältä, seinät ympäriltä ja maan jalkojen alta, Haglund arvioi.

Helsingissä kallista

Asuminen vie Helsingissä jo nyt isomman osan kotitalouksien tuloista kuin muualla Suomessa. Valtuustoryhmä toteaa, että hallituksen päätöksillä vaikeutetaan huomattavasti Helsingin tavoitetta torjua segregaatiota ja rakentaa tasa-arvoista kaupunkia.

– Helsingin asumistavoitteet on täysin unohdettu hallitusohjelmaneuvotteluissa. Oikeistohallituksen asuntopolitiikka on Helsingille täysi katastrofi. Toivottavasti hallitus tulee vielä järkiinsä ja pitää huolta siitä, että pieni- ja keskituloisilla on jatkossakin varaa elää pääkaupungissa. Se on myös Helsingin työvoiman saatavuuden kannalta keskeistä, Haglund sanoo.