Pyöritys elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (per.) ympärillä ei ota laantuakseen. Keskiviikkona eduskunnalta täpärästi luottamuksen saaneesta Junnilasta tippuu päivittäin uusia tietoja, jotka yhdistyvät äärioikeistoon tai ovat muuten kyseenalaisia.

Alkujaan kohu nousi siitä, että Junnila on pitänyt puheen uusnatsiliikkeen tilaisuudessa ja käyttänyt uusnatsitermistöä muun muassa kotisivullaan ja vaalikampanjassaan.

Torstaiaamuna asiaan otti kantaa tasavallan presidentti Sauli Niinistö MTV:llä. Hän pitää tilannetta kiusallisena ja arvioi sen vähintäänkin aiheuttavan maahaittaa Suomelle.

ILMOITUS ILMOITUS

” Ei naurata nämä valtiopäivätoimina tehdyt ”vitsit”.”

– Tietysti noin yleisemmin hallituksen täytyy pitää huolta siitä, että sen politiikka ulkomailla tiedetään ja politiikan sisältö on sellaista, joka myöskin nauttii läntistä arvostusta ja on meidän arvojemme mukaista. Ja sen seikan selvä esiin tuominen on varmasti tärkeätä, Niinistö sanoi.

Myös ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) arvioi kohun olevan kiusallinen.Tapaus on noussut otsikoihin muun muassa Saksassa, Ranskassa ja Israelissa.

– Näin saksalaisen koulun käyneenä ja Saksassa pitkään asuneena voin sanoa, että siellä ymmärrys tällaiselle huumorille on aika alhainen, Valtonen sanoo Iltasanomissa.

”Pyörittelin päätäni”

Torstai-iltana kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen nosti sosiaalisessa mediassa esiin Junnilan vuonna 2019 eduskunnassa tekemän kirjallisen kysymyksen, jolla hän kyseli silloiselta hallituskelta keinoja Afrikan väestönkasvun rajoittamiseen ja otti esiin ilmastoabortin käsitteen.

Perjantaina vasemmistoliiton entinen kansanedustaja Pia Lohikoski kehotti tutkimaan muitakin Junnilan toimia eduskunnassa

– Ihmettelen, että mediassa keskitytään analysoimaan Junnilan solmiota ja vanhoja some-päivityksiä, Lohikoski kirjoittaa twitterissä.

– Eduskunnan verkkosivuilta voi helposti lukea hänen puheensa ja aloitteensa 2019-2023, joista löytyy paljon selkeämpää tietoa hänen sympatiansa suunnista, ilman symbolien tulkintaa.

Lohikoski esitteli Junnilan viime syksynä tekemän talousarvioaloitteen, jossa tänä esitti 45 000 euron määrärahaa Veljesapu-Perinneyhdistykselle. Se on Saksan SS-joukoissa 1941-43 palvelleiden suomalaisvapaaehtoisten yhdistys.

– Itse edellisellä kaudella valtiovarainvaliokunnan jäsenenä kyllä moneen kertaan ihmettelin joiden PS-edustajien talousarvioaloitteita, Lohikoski toteaa.

– Junnilalla myös aloite TAA 86/2019 on jotain sellaista, jolle pyörittelin aikoinaan päätäni. Ei naurata nämä valtiopäivätoimina tehdyt ”vitsit”.

Hallitusohjelman mukaista

Junnila vastasi useisiin syytöksiin facebookissa työmatkalta Kanadasta.Hän ei nähnyt vikoja aiemmassa toiminnassaan vaan ihmetteli kohua. Esimerkiksi iIlmastoabortin hän arvioi olevan täysin nykyisen hallitusohjelman mukainen. Aiemmin esillä ollutta eläinaiheista kravattiaan hän selitti sillä, että on saanut sen lahjaksi puolisoltaan.