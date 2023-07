Kolme huomiota 1. Perussuomalaiset on aina ollut hyvin johtajakeskeinen puolue. 2. Timo Soinin pitkän kauden jälkeen valtaan nousi Jussi Halla-aho. 3. Halla-ahon jälkeen persuja on johtanut Riikka Purra, joka vei puolueen vaalivoittoon kevään vaaleissa.

Suomessa on väännetty pitkään ja hartaasti, minkälainen puolue perussuomalaiset on. Täällä on kammoksuttu näkemystä, että perussuomalaiset olisi äärioikeistolainen puolue. Sellaisiksi käytännössä kaikki sen sisarpuolueet Euroopassa nähdään.

Yksi paljon toisteltu näkemys kuuluu, että kun perussuomalaiset on niin suosittu puolue, ei se voi olla äärioikeistolainen. Näkemys on pöhkö. Radikaali puoluekin voi olla hyvin suosittu, siitä löytyy esimerkkejä historiasta vaikka kuinka paljon niin vasemmalta kuin oikealta.

Onko perussuomalaiset sitten äärioikeistolainen puolue? Sen puolesta löytyy argumentteja, mutta niin löytyy myös väitettä vastaankin. Yhtä kaikki, radikaali puolue perussuomalaiset on.

Jussi Saramo

Kansanedustaja, vas.

Perussuomalaisia ei perustettu äärioikeistolaiseksi. Puolueen linja oli arvojen tai aatteiden sijaan Timo Soini, joka sanoi mitä oletti kansan haluavan kuulla. Soini oli harmiton protesti, jota äänestämällä sai hassuja iskulauseita.

Äärioikeiston mukaan ottaminen toi lisä-ääniä ja Soinille ulkoministeriyden, mutta he valtasivatkin koko puolueen. Maltillisemmat oikeistopuolueet lopettivat hallitusyhteistyön vedoten ”länsimaisiin, demokratiaan ja ihmisyyteen kuuluviin arvoihin.”

Europarlamentissa Jussi Halla-ahon perussuomalaiset siirtyivät äärioikeistolaisten puolueiden ryhmään. Näitä puolueita yhdistää perinteinen äärioikeistolaisuus eli vihanlietsonta erilaisia vähemmistöjä kohtaan.

Puolue on nyt pyrkinyt esiintymään salonkikelpoisemmin, mutta erityisesti sosiaalisessa mediassa ja vaalikentillä viesti on usein yhä tiukan äärioikeistolainen. Suomessa kaikki eivät tätä halua nähdä, mutta läpi Euroopan asiaa pidetään selvänä. Europarlamenttiryhmän tuore vaihdos takaisin Soinin ajan ryhmään, jossa äärioikeiston lisäksi on muitakin puolueita, johtui pikemmin putinismin hylkäämisestä.

Oula Silvennoinen

Euroopan historian dosentti, Helsingin yliopisto

Äärioikeisto (far right) on yläkäsite, jonka alle mahtuvat aatesuunnat oikeistoradikalismista fasismiin. Jotkut käyttävät äärioikeistosta nimitystä laitaoikeisto, mutta asiasisältö on sama.

Äärioikeiston tunnusmerkkejä ovat ennen muuta antiliberalismi ja autoritaarisuus. Yhteiskuntakäsitys perustuu erilaisille hierarkioille, joiden uskotaan olevan luonnon sanelemia ja joiden horjuttaminen on siksi vaarallista. Tästä kumpuavat monet läntisen äärioikeiston ydinteemoista: ihonväri, uskonto ja kulttuuri määrittävät ihmisten välisen arvojärjestyksen, jota ei saa rikkoa antamalla kansojen sekoittua keskenään; sukupuolia on vain kaksi, ja niillä luonnon sanelemat roolinsa, joiden järkyttäminen johtaa rappioon.

Monet äärioikeistoliikkeet ovat populistisia, ja uskovat yksin edustavansa kansan todellista tahtoa. Yhteiskunnan moniarvoisuus koetaan uhaksi, ja äärioikeisto suhtautuu siksi demokratiaan joko halveksuvasti tai avoimen vihamielisesti. Tyypillinen ihanne on Unkarin kaltainen autoritaarinen demokratia, jossa äärioikeisto itse käyttää pysyvää enemmistövaltaa.

Emilia Miettinen

Päätoimittaja, Voima

Virallisiin arvoihin ja ajatusmaailmaan pääsee käsiksi parhaiten puolueohjelman kautta. Perussuomalaisten omaan perin pohjin tutustuttuani vastaan tähän kysymykseen kyllä.

Perussuomalaisten 2022 julkistamassa suomalaisuusohjelmassa osiossa “Suomalaisuuden uhkat ja puolustaminen” puolue listaa uhkiksi “länsimaisen sivistysperinnön ja kansallisen kulttuurin arvon kiistämisen”, “teknokraattisen yhteiskuntamallin” ja “hallitsemattoman maahanmuuton”. Puole väittää, että “uhkat liittyvät toisiinsa ja muodostavat yhdessä kuolemanvaaran suomalaiselle elämänmuodolle ja meidän tuntemallemme sivistysperinnölle.”

Suomalaisen elämänmuodon kuolemanvaarasta puhuminen on äärioikeistolaisen kovaa retoriikkaa, jonka kaltaista on hyödynnetty rasismiin kietoutuvissa nationalistisissa pyrkimyksissä. Karmeimmillaan se on tarkoittanut kansanmurhaa. Muitakin esimerkkejä vihamielisestä ja etnisesti leimaavasta tekstistä löytyy viljalti perussuomalaisten maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa.

Itseäni askarruttaa, kuinka moni perussuomalaisten äänestäjistä oikeasti tietää, mitä puolueohjelma sisältää ja millaisiin raameihin käytetty retoriikka maailmanhistoriassa asettuu – ja mihin se puoluetta vie.

