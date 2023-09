Vuokratyövoiman ja ostopalvelujen käytön ja hinnan nopea kasvu on yksi tärkeä syy siihen, että hyvinvointialueet ylittävät budjettinsa. Kalliin vuokratyövoiman ja ostopalvelujen käyttöön on nyt puututtava pikaisesti.

Näin arvioi vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson perjantain viestipalvelu X:ssä. Hän viittasi Helsingin Sanomien julkaisemaan terveyskeskuslääkärin haastatteluun, jossa lääkäri toteaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ei kestä keikkalääkäreille maksettavia viisinumeroisia palkkoja.

Lääkäri oli sosiaalisessa mediassa törmännyt mainokseen, jossa rekrytointifirma hakee lääkäreitä tekemään samaa työtä kuin hän, mutta tuplasti suuremmalla palkalla ja ilman päivystysvelvollisuutta.

Leikkaukset hyvinvointialueiden rahoitukseen pahentaisivat tilannetta.

Syy vuokratyövoimassa

Hyvinvointialueille ennakoidaan syntyvän noin 1,2 miljardin euron alijäämä.

– Yksi keskeinen syy sille, että menot kasvavat budjetoitua nopeammin on vuokratyövoiman ja ostopalveluiden käyttö. Joillakin alueilla ostopalveluiden menot ovat jo ohittaneet alueen omat henkilöstökulut, Andersson toteaa.

Hän painottaa sitä, että hyvinvointialueilla pitää nyt panostaa oman tuotannon kasvattamiseen niissä palveluissa, joissa ulkoa ostettu osuus on liian suuri.

– Lisäksi hyvinvointialueiden vetovoimaa työnantajina pitää kasvattaa, jotta ne voivat kilpailla vuokrafirmojen kanssa, hän sanoo.

Korjattavaa löytyy

Andersson tähdentää sitä, että hätiköidyt ja ylimitoitetut leikkaukset hyvinvointialueilta eivät ratkaise ongelmaa.

– Ne uhkaavat ainoastaan pahentaa tilannetta entuudestaan. Silti hallitus suunnittelee nyt juuri tällaisia leikkauksia, hän ihmettelee..

– Vuokratyövoiman ja ostopalveluiden hinnan nousu on valtakunnallinen ongelma, johon pitää löytää riittävän järeät ja nopeat keinot. Keskeistä on myös pidentää hyvinvointialueiden alijäämän kattamisvelvoite samanpituiseksi kuin mitä kunnilla on ollut.

Hän toteaa myös, että edellisen hallituksen säätämän sosiaali- ja terveysuudistuksen rahoitusmallissa on korjattavia kohtia.

– Vuokratyövoiman ja ostopalveluiden käyttöä on kuitenkin ollut jo kauan ennen sote-uudistusta. Nämä ongelmat eivät ole syntyneet mallin myötä.