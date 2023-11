Suomen talous on kääntynyt laskuun, kertoo Tilastokeskus. Bruttokansantuote supistui heinä-syyskuussa 0,9 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.

Uuden talousajattelun keskuksen toiminnanjohtaja Lauri Holappa toteaa, että Suomen synkät bruttokansantuotteen luvut ovat yhteensopivia laajemman euroalueen kehityksen kanssa.

– Myös euroalueen isoissa talouksissa ollaan matkalla kohti rahapolitiikalla itseaiheutettua deflaatiota ja taantumaa, Holappa kirjoittaa X-palvelussa.

Holappa nostaa viestissään esiin, että Euroopan keskuspankilta (EKP) tarvitaan suunnanmuutos. Tällä hän viittaa EKP:n koronnostoihin. EKP on nostanut voimakkaasti korkoja, ja toimia on perusteltu korkealla inflaatiolla.

Holappa kirjoitti aiemmin marraskuussa, että kovaa rahapolitiikkaa eli nopeita koronnostoja ajaneet olivat väärässä.

– Inflaatiopaineet hellittivät tarjonnan pullonkaulojen helpottamisen myötä. Rahapolitiikka ei tässä vaiheessa ole ehtinyt edes täysimääräisesti välittyä talouteen, joten se ei selitä muutosta, Holappa totesi X:ssä.

Useamman viestin mittaisessa ketjussaan Holappa totesi euroalueen talouden olevan vaikeuksissa rahapolitiikan kiristysten vuoksi.

– Syyt tälle ovat ennen kaikkea nykyisessä inflaationhallintaregiimissä, joka perustuu yksinomaan keskuspankkien rahapolitiikkaan.

Holappa tiivisti, että rahapolitiikan ideoissa on jotain pahasti vialla. Mutta siinä missä niitä on Euroopassa noudatettu dogmaattisesti, mutta Yhdysvalloissa asenne on ollut toinen. Näin on Holapan mukaan vältytty tarpeettomalta kärsimykseltä.

– Tarvitaan uusia institutionaalisia keinoja inflaationhallintaan, Holappa päätti.

