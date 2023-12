Iranissa on ollut kansannousuja harva se vuosi. Edellinen, vuoden 2019 kansannousu oli jo laaja.

Sitten 22-vuotiaan Mahsa Jina Aminin huivin alta näkyi hänen hiuksiaan, jolloin kansan pukeutumista ja käytöstä valvonut siveyspoliisi pidätti ja lopulta surmasi hänet epäselvissä olosuhteissa Teheranissa. Tapahtumasarja laukaisi uuden kansannousun syksyllä 2022, ja se jatkuu yhä.

– Tämänkertainen kansannousu ei ole mikä tahansa kansannousu, toimittaja Binar Mustafa sanoo.

Hän toimittaa kurdinkielistä verkkotelevisiota viikoittain ja seuraa jo sen vuoksi tarkkaan ulkomaan uutisia. Aiemmin hän piti myös blogia Kansan Uutisten verkkosivuilla.

– Iranin tapahtumat ovat olleet paljon esillä, ja itsekin olen käsitellyt niitä eri aktiivien kanssa ohjelmassani, hän sanoo.

Mahsa Aminin nimi on tullut tutuksi suomalaisistakin tiedotusvälineistä, mutta kansannousun rajuus, laajuus ja yhtenäisyys ovat jääneet piiloon. Niinpä Mustafa kirjoitti aiheesta kirjan Nainen. Elämä. Vapaus! (TA-Tieto 2023).

– Kansannousussa on sellaisia elementtejä, joita pitää avata mahdollisimman paljon, myös suomen kielellä. Aineistoa olikin niin paljon, että päädyin kirjoittamaan siitä kirjan.

Kaikki kansanosat mukaan

Mahsa Jina Aminin kohtalo laukaisi entistä vahvemmaksi protestoinniksi vallanpitäjiin jo vuosikymmenet kohdistuneen laajamn tyytymättömyyden.

Ero aiempaan on se, että Mahsa Aminin surma

sai aikaan liikehdintää kaikkialla islamilaisessa valtakunnassa, myös sellaisilla paikkakunnilla, joilla on aiemmin protestoitu hyvin vähän. Aiemmin protestit kestivät joitain päiviä, korkeitaan viikkoja, mutta tällä kertaa protestoitiin kuusi kuukautta putkeen ja protestointi jatkuu yhä jossain määrin.

Uutta on myös se, että lähestulkoon kaikki kansanryhmät ovat mukana protestoinnissa. Kyse ei ole jonkin ryhmän, paikkakunnan tai ammatin harjoittajien kapinoinnista, kuten aiemmin.

Vuonna 2019 protestoitiin jo sadalla, nyt 160 paikkakunnalla samaan aikaan.

– Yhteinen tavoite kaikkialla Iranissa on päästä eroon nykyisistä vallanpitäjistä, Mustafa sanoo.

Naisten vuoksi

Binar Mustafan kirjan nimi viittaa kansannousun pääiskulauseeseen ja tunnukseen. Sekin jo kertoo siitä, että naiset ovat olleet keskeisessä roolissa vuosi sitten alkaneessa kansannousussa, joka jatkuu yhä, vaikkei juuri nyt yhtä valtavana kuin viime talvena.

Naiset ovat mukana joka tasolla.

– On tosiasia, että naiset ovat nyt suuressa roolissa, Mustafa sanoo.

Mustafa kirjoitti kirjaansa itsestäänselvyyden, joka pysäyttää: Ilman naisten vapautumista ei yhteiskunnassa ole todellista vapautta. Ei naisilla eikä miehillä.

– Naiset ovat kärsineet pahimmin islamilaisen tasavallan sorrosta. Lainsäädännön aiheuttama epätasa-arvo kohdistuu suoraan naisiin, eikä tästä ole ulospääsyä, jos naiset eivät olisi itse aktiivisesti mukana, hän sanoo.

– Kun on islamilainen tasavalta, niin lainsäädäntö, kasvatus, kaikki perustuu siihen. Kaikki valta on uskonoppineilla.

Mustafa muistuttaa siitä, että naisten asema on ollut nykyisenlainan vasta noin 40 vuotta eli islamilaisen valtion ajan.

– Naisten alistaminen tulee osittain uskonnosta ja perinteistä, mutta järjestelmä, joka on ollut 40 viime vuotta, on johtunut puhtaasti poliittisesta järjestelmästä. Nyt, kun sitä vastaan protestoidaan, protestoidaan samalla laajemminkin epätasa-arvoa ja sortoa vastaan. Tämä protesti tulee näkymään tulevassa valtiomuodossa. Alistetuksi tuleminen ei ole ihmisten tahto.

”On nähty, että tie vapauteen ja parempaan elämään on paitsi välttämätön myös mahdollinen.”

Naiset eivät tulleet tyhjästä protestiliikkeen kärkeen.

– Naiset ovat olleet vuosikymmeniä aktivisteja ruohonjuuritasolla. Ei ole sattumaa, että islamilainen tasa-valta on kohdistanut näinkin laajoja sortotoimia juuri naisia kohtaan. Naisia sortamalla pelastetaan hallitusta ja nykyistä valtiomuotoa, Mustafa sanoo.

– Naisten asema kertoo paljon yhteiskunnasta. Mitä lähempänä tasa-arvoa ollaan, sitä vähemmän totalitaarisilla vallanpitäjillä on mahdollisuutta ylläpitää valtaansa. Mitä enemmän on epätasa-arvoa ja sortoa, sitä helpompi on ylläpitää islamilaisen tasavallan kaltaista valtiota.

Mutta miesten on oltava naisten rinnalla.

– Naisten esiintulo ja johtajuus ei tarkoita, etteikö miehiä tarvittaisi.

Pelko loppui

Kaiken takana on se, että iranilaiset ovat lopettaneet pelkäämisen. Pelko on vähentynyt, vaikka valtaapitävien vastatoimet ovat yhä järkyttävän julmia: vankeutta, kidutusta, kuolemantuomioita.

– Ihmiset ovat saaneet itseluottamusta. On nähty merkkejä siitä, että islamilaisen tasavallan erittäin vahva asema on kukistettavissa. Uhmaamalla hallituksen säätämiä lakeja ja rajoituksia voidaan päästä eteenpäin, Mustafa arvioi.

– Kuluvan vuoden aikana on nähty esimerkkejä, jotka vahvistavat käsitystä siitä, että tie vapauteen ja parempaan elämään – ero nykyisistä vallanpitäjistä – on paitsi välttämätön myös mahdollinen.

Kyse on paljolti ruohonjuuritasosta. Ihmiset pystyvät saamaan aikaan asioita alhaalta ylöspäin. Se on vähentänyt pelkoa.

– Ihmisten usko ja tietoisuus omista kyvyistä ja siitä, että he ovat osa suurta joukkoa, yhdessä hallinnon aseman horjumisen kanssa, on johtanut siihen, että ihmiset ovat menettäneet pelkonsa, Mustafa sanoo.

Koko maailman ongelma

Binar Mustafa korostaa, että kärsimys on maailmanlaajuinen, jos islamilaista valtaa ei saada kukistettua Iranissa. Iranilla on suuri rooli juuri poliittisen islamin levittämisessä.

– Kun islamilainen tasavalta perustettiin, se vaikutti alueella ja koko maailmassa merkittävästi. Ennen sitä poliittisella islamilla ei ollut läheskään niin paljon vaikutusvaltaa kuin sillä nyt on. Kehitys johtuu pääasiassa Iranin islamilaisesta tasavallasta, joka on huomattavasti tukenut tätä liikettä kaikkialla.

Mustafa muistuttaa että Iran tukee Palestiinassa valtaa pitävää ja Israeliin hyökännyttä Hamas-terroristijärjestöä.

– Ennen Israelia vastustavat arabinationalistit eivät olleet kytköksessä islamiin. Palestiinan kysymyksen ja varsinkin Iranin islamilaisen tasavallan tulon jälkeen arabinationalismista on tullut entistä enemmän poliittisesti islamistinen. Yksi tekijöistä johtuu Iranin vaikutusvallasta.

Mustafa toteaa Iranin roolin olevan yhä isompi. Se on esimerkiksi kutsuttu Brics-liittoumaan, johon kuuluvat myös Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka.

– Alueen maista Irakia, Syyriaa ja Libanonia ohjataan käytännössä suoraan Iranista. Lisäksi Iranin tuella vahvan aseman ovat saaneet ryhmittymät Jemenissä ja Palestiinassa, Mustafa toteaa.

Länsimedia ei ole kuitenkaan kovin kiinnostunut Iranista tai meneillään olevasta kansannoususta.

– Iran on ehkä etäinen. Sen ei uskota vaikuttavan länsimaihin juurikaan, hän arvioi.

Länsimaissa on myös paljon oletuksia, joita nykyiset Iranin tapahtumat eivät tue. Niinpä on helpointa sivuuttaa tapahtumat.

– Saatetaan uskoa, että naiset käyttävät huivia vapaaehtoisesti, että Iranin islamilainen tasavalta heijastaa kansalaisten todellista tahtoa tai että iranilaiset haluavat ylläpitää uskonnon vahvaa roolia yhteiskunnassaan.

– Luullaan, että protestit keskittyvät tiettyihin aiheisiin ja että alistettujen naisten pyrkimykset ovat merkityksettömiä. Radikaalit tavoitteet nähdään mahdottomina. Tällaiset oletukset eivät kuitenkaan vastaa sitä, mitä Iranissa todella tapahtuu. Tämän ristiriidan vuoksi monia tärkeitä asioita ohitetaan.

Suhde on poikki

Vallanpitäjien ja kansalaisten suhde on kuitenkin katkennut Iranissa. Harva enää uskoo, että nykyjohto pystyisi muuttamaan tai haluaisi muuttaa kansalaisten tilannetta paremmaksi. Iran on luonnonvaroiltaan rikas maa, jossa epätasa-arvo kukoistaa. Omaisuus on jakautunut pienelle eliitille.

– Suurin osa ihmisistä elää juuri ja juuri toimeentulorajan yläpuolella. Köyhyys on suuri ongelma, Mustafa sanoo.

– Enää ei ole toivoa, että nykyinen vallanpitäjä parantaisi ihmisten elinoloja. Niinpä ei ole paluuta entiseen tilanteeseen, jossa osalla ihmisillä oli vielä toivoa, että vallanpitäjä tekisi uudistuksia.

”Lähi-idässä demokratiaa on edustanut lähinnä Yhdysvallat ja sehän on aiheuttanut alueella vain tuhoa demokratian nimissä.”

Mustafan mukaan onkin vain ajan kysymys, milloin ihmiset taas ryhtyvät protestoimaan nykyisiä vallanpitäjiä vastaan ja viemään päämääränsä loppuun asti.

– Vielä muutama vuosi sitten Iranin islamilainen tasavalta nojasi kahteen tekijään: Osa kansasta odotti uudistuksia, esimerkiksi reformistien taholta, ja toinen tekijä oli tukahduttaminen. Viimeistään näiden protestien myötä uudistustoiveet ovat hiipuneet, ja islamilainen tasavalta pysyy pystyssä pääosin tukahduttamisen voimin.

Mutta jos nykyisistä vallanpitäjistä päästään, mitä tulee tilalle? Demokratiako?

– Eri poliittiset liikkeet kamppailevat tulevan Iranin suunnasta. Riippumatta siitä, mitkä näistä liikkeistä lopulta pääsevät valtaan, merkittäviä muutoksia on odotettavissa. Erityisesti naisten aseman odotetaan muuttuvan. Nykyinen syvä epätasa-arvo tuskin jatkuu islamilaisen tasavallan kaatumisen jälkeen ottaen huomioon ihmisten laajan osallistumisen protesteihin, Mustafa arvioi.

– Lähi-idässä demokratiaa on edustanut lähinnä Yhdysvallat, ja sehän on aiheuttanut alueella vain tuhoa demokratian nimissä. Niinpä demokratia ei näy tavoitteissa. Iranissa puhutaan ihmisten vallasta ja ruohonjuuritason vaikuttamisesta. Puhutaan vapaudesta ja tasa-arvosta.