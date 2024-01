Björn Wahlroos on lahjoittanut kymmenen tuhatta euroa Pekka Haaviston presidenttikampanjaan. Haaviston kampanja julkaisi maanantaina vaalirahoituksen ennakkoilmoituksen.

Yhteensä Haaviston kampanja on tähän mennessä kerännyt noin 750 000 euron rahoituksen. Siitä yli 450 000 euroa on tullut yksityishenkilöiltä.

Suurimman tukisumman on antanut Pekka Haaviston valitsayhdistyksen hallituksessa istuva yrittäjä Olli Muurainen, joka on lahjoittanut 141 100 euroa kampanjaan. Toiseksi suurimman summan (25 000 euroa) on lahjoittanut Anna Herlin.

Haaviston puolue vihreät on antanut kampanjaan 125 400 euroa.

Yritykset ovat tukeneet Haaviston kampanjaa lähes 120 000 eurolla. Yritysten, yksityishenkilöiden, puolueiden ja puolueyhdistysten lisäksi kampanja on saanut noin 50 000 euroa tukea muilta tahoilta. Näihin kuuluu muun muassa erilaisia säätiöitä, joista Stiftelsen För Det Tvåspråkiga Finland -säätiö on antanut 17 980 euroa tukea.

Haavisto pyrkii nyt kolmatta kertaa presidentiksi. 2012 ja 2018 hän oli vihreiden ehdokkaana, mutta nyt hän hakee presidentiksi kansalaisvaltuuskunnan kautta.