Vasemmistoliiton presidenttiehdokas Li Andersson sai yli kymmenen prosentin kannatuksen Åbo Akademin toteuttamassa Kansalaismielipide-tutkimuksessa. Siihen vastasi kaikkiaan 4 020 ihmistä, joista 3 208 nimesi ehdokkaansa.

Anderssonin tulos poikkesi merkittävällä tavalla Helsingin Sanomain maanantaina julkaisemasta mielipidemittauksesta. Siinä Andersson sai noin kuuden prosentin kannatuksen.

Kärkiehdokkaiden Alexander Stubbin ja Pekka Haaviston ero kolmantena olevaan Jussi Halla-ahoon on myös huomattavasti suurempi Kansalaismielipide-tutkimuksessa kuin HS:n kannatusmittauksessa.

Stubbin kannatus Kansalaismielipide-tutkimuksessa oli 24 ja Haaviston 23,4, kun Halla-aho sai 18,1 prosentin kannatuksen. Neljäntenä oli Olli Rehn 12,1 prosentin kannatuksella.

Vasemmistoehdokkaiden välillä oli suuri ero. Siinä missä vasemmistoliiton Andersson sai 10 prosentin kannatuksen, jäi SDP:n ehdokas Jutta Urpilainen 6,4 prosenttiin.

Tutkimusdatasta selviää, että suuri osa SDP:tä eduskuntavaaleissa on siirtynyt Haaviston taakse. Samoin Anderssonin taakse on tullut demareille eduskuntavaaleissa äänensä antaneita. Jonkun verran vasemmistoliiton äänestäjiä on mennyt jo nyt Haaviston taakse.

Punavihreä nuoriso

Tutkimuksessa selvitettiin myös presidenttiehdokkaiden suosiota eri ikäryhmissä. 18–34-vuotiaiden keskuudessa Haavisto oli suosituin. Hän sai keskiarvoksi tasan kuusi asteikolla 0–10. Nolla tarkoittaa, ettei pidä ehdokkaasta ollenkaan. Anderssonin keskiarvoksi tuli 5,5. Hänen jälkeensä tuli Stubb 5,2 keskiarvolla. Perussuomalaisten Jussi Halla-aho sai 18–34-vuotiailta keskiarvoksi 3,2.

Seuraavissa ikäryhmissä (35–49, 50–64 ja 65–) suosituin ehdokas oli Stubb..

Miesten ja naisten välille piirtyi odotetusti ero. Naisten keskuudessa suosituin ehdokas oli Haavisto, toisena oli Stubb ja kolmantena Andersson. Miesten joukossa Stubb oli suosituin, toisena oli Olli Rehn ja kolmanneksi suosituin oli Halla-aho.

Halla-aho sai naisilta keskiarvon 3,3, mikä oli ehdokkaista toiseksi huonoin. Taakse jäi vain Harry Harkimo. Miehiltä Andersson sai toiseksi huonoimman arvosanan.

Presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen ennakkoäänestys päättyi tiistaina. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.

Kansalaismielipidetutkimukseen kerättiin vastauksia 12.–22. tammikuuta. Tutkimuksen verkkosivuilla kerrotaan, että kaikki analyysit on painotettu sukupuolen, iän, koulutustason ja viime kevään eduskuntavaalituloksen mukaan.

Juttua päivitetty klo 10.47: Korjattu tutkimuksen toteuttajaksi Åbo Akademi.