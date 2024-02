Suomen luonnonmetsät ovat vaarassa, varoittavat vasemmistonuoret ja vihreät nuoret tänään julkaistussa yhteisessä kannanotossaan.

Yli 20 valtion mailla sijaitsevaa luonnonmetsää on hakkuu-uhan alla jo tänä talvena. Vasemmistonuoret ja vihreät nuoret moittivat hakkuiden uhkaavan korvaamatonta luontoa ja kiihdyttävän luontokatoa, mutta katsovat niiden olevan myös ristiriidassa hallituksen julkilausutun politiikan kanssa. Hallitus väittää, että sen tavoite on pysäyttää luontokato ja suojella luonnonmetsät, mutta samaan aikaan valtion alainen Metsähallitus toteuttaa hakkuita arvokkaissa luontokohteissa. Vasemmistonuoret ja Vihreät nuoret liittyvät ympäristöjärjestöjen hälytykseen luonnonmetsien puolesta.

– Päättäjät eivät voi katsoa vierestä, kun luonnolle ja ihmisille elintärkeitä metsiä uhkaa tuho, sanoo vasemmistonuorten puheenjohtaja Pinja Vuorinen.

ILMOITUS ILMOITUS

– Kun nämä metsät hakataan, ei niitä saada enää takaisin. Enemmistö suomalaisista kannattaa metsien suojelun lisäämistä ja hakkuiden rajoittamista. Vaadimme, että nämä metsät asetetaan hakkuukieltoon välittömästi ja Suomen viimeiset luonnonmetsät suojellaan pikimmiten, Vuorinen sanoo.

”Kun nämä metsät hakataan, ei niitä saada enää takaisin.”

Luontokadon pysäyttäminen on kohtalonkysymys

Maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö valmistelevat parhaillaan kriteeristöä vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelemiseksi. Ympäristöjärjestöt ovat nostaneet esiin huolen siitä, että kriteeristöstä tehdään tarkoituksella tiukka, jotta lisäsuojelua ei merkittävissä määrin tarvitsisi tehdä ja jo nyt on tiedossa, että ne eivät tule kattamaan kaikkia luontoarvoiltaan tärkeitä metsiä. Vasemmistonuoret ja vihreät nuoret painottavat, että mikäli suojelupinta-alaa ei lisätä huomattavasti, luontokato jatkuu vääjäämättä.

– Luontokadon pysäyttäminen on yksi ihmiskunnan kohtalonkysymyksistä, toteavat vihreiden nuorten puheenjohtajat Selinä Nera ja Miro Ilvonen.

– Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen tulee tarkoittamaan ekosysteemien häiriintymistä, köyhtymistä ja pahimmillaan katoamista. Tämä uhkaa niin ruoantuotantoa, ihmisten terveyttä, puhtaan veden saatavutta kuin kykyämme sopeutua ilmastokriisin seurauksiin. Emme anna hallituksen tuhota tulevaisuuttamme lyhytnäköisen voitontavoittelun nimissä, Nera ja Ilvonen sanovat.

Vasemmistonuoret ja vihreät nuoret vaativat, että pääministeri Petteri Orpon (kok ) hallituksen on lopetettava esiintymästä julkisuudessa luontokadon pysäyttäjänä ja ryhdyttävä välittömästi konkreettisiin toimenpiteisiin.

– On täysin mahdollista säilyttää elinkelpoinen planeetta, jos viimeisetkin luonnonmetsät suojellaan ja metsäyhtiöt ei saa ostaa puuta luonnonmetsistä. Lisäksi luonnonmetsät on asetettava ehdottomaan hakkuukieltoon ja jatkuvan kasvatuksen menetelmiä on tuettava monimuotoisuuden turvaamiseksi. Suojelemiskriteerien laatimiseen on osallistettava vahvasti ympäristöjärjestöjä sekä luontakadon pysäyttämiseen perehtyneitä asiantuntijoita, sanovat nuorisojärjestöjen puheenjohtajat.