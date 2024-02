Itäraja pysyy kiinni huhtikuun puoleenväliin saakka. Hallitus teki päätöksen torstaina. Se tarkoittaa, että itäraja tulee olemaan suljettuna viisi kuukautta. Kuten ihmisoikeusjärjestö Amnesty International tiedotteessaan toteaa, kyse ei ole enää väliaikaisesta sulusta.

Suomen Amnesty pitää päätöstä kohtuuttomana.

– Vallitsevassa tilanteessa tämä on välttämätöntä ja oikeasuhtaista, koska kyseessä on vakavasti kansallista turvallisuutta ja yleistä järjestystä uhkaava välineellistetyn maahantulon ilmiö. Viranomaisten tietojen perusteella on todennäköistä, että ilmiö käynnistyisi uudelleen, jos itärajalla olisi avoinna olevia rajanylityspaikkoja, sisäministeriön sivuilla julkaistussa tiedotteessa kirjoitetaan.

On selvää, että Venäjä päästi ihmisiä Suomen rajalle hakemaan turvapaikkaa. Tähän viitataan välineellistetyllä maahantulolla. Sisäministeriön tiedotteen teksti viittaa myös siihen, että periaatteessa näillä perusteilla rajaa voidaan pitää kiinni oikeastaan ikuisesti. Venäjällä kyllä riittää muiden maiden kansalaisia, joiden voidaan epäillä suuntaavan Suomen rajalle.

Jälleen kerran viranomaisten ja poliitikkojen tekemää päätöstä on vaikea arvioida tarkkaan, koska tarkempi tieto on salattu. Ihmisille jää kaksi vaihtoehtoa: luottaa sokeasti viranomaisten perusteluun tai sitten pohtia, mitä kaikkea olemme tällä hetkellä uhraamassa.

Itärajalla Suomi näyttää, että se on valmis unohtamaan säännöt, kun joku huutaa ”kansallinen turvallisuus”. Kansalaisten tehtäväksi jää nyökytellä, että näin on. Tarkempia perusteluita ei saa, koska tieto on salaista. Hallituksen näkökulmasta diili on täydellinen.

Kaikesta huolimatta on häkellyttävää, kuinka vähäisellä keskustelulla näin iso asia on päätetty. Petteri Orpon oikeistohallitus on toimillaan luonut todella merkittävän ennakkotapauksen.

Kyseenalaistamisen sijaan toimittajat kysyivät torstaina sisäministeriltä tiedotustilaisuudessa muun muassa ampuma-aseiden käytöstä itärajalla. Sellaista sääntöperustaisuutta Suomi haluaa vuonna 2024.