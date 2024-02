Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, vasemmistoliiton suomussalmelainen kansanedustaja Merja Kyllönen?

– Puolustus- ja EU-politiikan parissa on viime viikot kuluneet. On käsitelty Natoon liittymiseen liittyviä puolustuspolitiikan sopimuksia ja EU-tason kysymyksissä Suomen EU-politiikan avaintavoitteiden määrittelyä, alustatyödirektiiviä ja yritysvastuudirektiiviä.

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta?

Viikon tärkein asia vasemmistoliitolle on saamelaiskäräjälain uudistus.

– Hallituksen esitys kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta. Julkinen maakohtainen kirjanpito on ollut kansainvälisen ja suomalaisen vero-oikeudenmukaisuusliikkeen keskeisimpiä vaatimuksia 2000-luvun alusta, ja myös vasemmistoliitto on pitänyt sitä pitkään esillä ja tärkeänä.

– Esitys on siten tärkeä ja tervetullut, joskin valitettavasti se sisältää merkittäviä puutteita.

– Taustalla on ajatus, että kun monikansallisten yritysten on julkistettava verotietonsa ja muut keskeiset liiketoimintansa tunnusluvut eritellysti jokaisen toimintamaansa osalta, on ulkopuolisten mahdollista arvioida niiden verosuunnittelua ja toiminnan vastuullisuutta.

– Eri maissa sijaitsevien konserni- ja tytäryhtiöiden välisen kaupan manipulointi ja voittojen näyttäminen veroparatiiseissa on ollut keskeisin yritysverovälttelyn muoto. Avoimuuden lisääminen nostaa vilpin kynnystä, hillitsee aggressiivista verosuunnittelua ja kannustaa yrityksiä maksamaan verot kuhunkin maahan siellä saadun aidon voiton tai arvonlisän mukaisesti. Tämä parantaa rehellisesti toimivien sekä pienten ja keskisuurten yritysten kilpailuasemaa.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Saamelaiskäräjälain uudistus. Se on on keskeinen ihmisoikeuskysymys.

– Uudistuksen lykkääntyminen vaalikaudesta toiseen on häpeällistä. Ihmisoikeusloukkausten korjaaminen on Suomen velvollisuus. Suomi on velkaa saamelaisille. Enää ei ole aikaa odotella.

– Nykyinen laki loukkaa alkuperäiskansan itsemääräämisoikeutta. Haluamme lain, joka turvaa parhaalla mahdollisella tavalla alkuperäiskansan itsemääräämisoikeutta ja saamelaiskäräjien toimintakykyä.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Varmaan EU:n alustatyödirektiivistä se, että meillä eduskunnan suuressa valiokunnassa äänestettiin valtioneuvoston kannanmuodostuksesta sen suhteen.

– Esitimme vihreiden ja sosiaalidemokraattien tukemana, että valtioneuvoston on pyrittävä vaikuttamaan direktiivin sisältöön siten, että se tosiasiallisesti parantaa alustavälitteistä työtä tekevien työntekijöiden asemaa verrattuna nykytilaan.

– Erityisesti työsuhdeolettaman kriteereistä tulisi säätää riittävän sitovasti ja tarkasti, jotta olettamasäännön merkitys alustatyöntekijän suojan muodostumiselle ei jää liian väljäksi direktiivin tavoitteiden kannalta. Suomen olisi edistettävä direktiivin tehokasta toimeenpanoa mukaan lukien ehdotukset valvonnan kohdentamisesta ja tietojen antamista koskevista velvoitteista.

– Esitimme näin, koska eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunta on aiemmassa lausunnossaan korostanut, että mikäli ehdotettua olettamasääntöä ja sen kriteereitä joustavoitetaan liikaa, olettamasäännön merkitys alustatyöntekijöiden suojan muodostumiselle jää väljäksi. Työsuhdeolettama tarkoittaa niitä kriteereitä, joilla työ arvioidaan työsuhteiseksi.

– Mikäli asia jää kansallisesti säädettäväksi, voi osa jäsenvaltioista saada suhteetonta kilpailuetua verrattuna Suomeen, jossa työsuhteen tunnusmerkistöstä säädetään jo nykyisin monia muita maita kireämmin.

– Direktiiviehdotus on neuvostossa vesittynyt huomattavasti parlamentin kannasta ja uhkaa jäädä merkitykseltään vähäiseksi. Tämä on ongelma, kun alustatyön väärinkäytökset samalla yleistyvät. Työ- ja elinkeinoministeriön alainen työneuvosto on jo todennut esimerkiksi ruuan kuljetukseen keskittyneen Woltin lähetit työntekijöiksi ja asiasta vireillä oleva oikeusprosessi tulee todennäköisesti johtamaan lähettien työsuhteistamiseen. Haluammeko, että kilpailijamaissa on meitä väljemmät säännöt?

– Valtioneuvosto suhtautuu kielteisesti sääntelyyn oikea-aikaisista tarkastuksista ja tietojen luovuttamisen velvoitteista. Näillä kannoilla vesitetään entisestään direktiivin toimivuutta, kun Suomen olisi toimittava päinvastoin.

Mikä on tämän viikon levysi/kirjasi/muu kulttuurielämyksesi?

– Tällä viikolla on menty jännärillä eli Lars Keplerin Tulitodistaja ja elokuvissa Myrskyluodon Maija.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.