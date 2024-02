Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on huolissaan syyhyn hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kalleudesta. Ryhmä kysyy tänään jättämässään kirjallisessa kysymyksessä mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä syyhyn leviämisen pysäyttämiseksi, lääkkeiden hintojen laskemiseksi ja tehokkaampien lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi.

”Vain tehokas hoito voi pysäyttää tartunnat.”

– Pienituloisille lapsiperheille syyhyn hoitaminen voi olla epätoivoista ja jopa mahdotonta lääkkeiden kalliiden hintojen vuoksi. Vain tehokas hoito voi pysäyttää tartunnat, sanoo kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen.

Jopa satojen eurojen lasku

Syyhy leviää räjähdysmäisesti koko maassa. Syyhy on syyhypunkin aiheuttama erittäin epämukava ihottuma, jonka hoitoon on saatavilla sekä voidemainen itsehoitovalmiste että tablettina otettava reseptilääke. Kerta-annoksen hinta on noin 22–40 euroa.

– Syyhyn hoitaminen voi maksaa useita satoja euroja. Hoitokertoja voi joutua uusimaan ja käyttämään sekä rasvaa että tabletteja, jos syyhy ei häviä. Syyhyn leviämisen estämiseksi perheenjäsenet on hoidettava samanaikaisesti, kansanedustaja Pekonen sanoo.

Syyhylääkkeiden tilaaminen ulkomailta on lisääntynyt, ja syyhyn hoitoon on hankittu myös hevosille tarkoitettua kutinavoidetta. Apteekeista on kerrottu, että syyhylääkkeitä varastetaan enenevissä määrin.

– Syyhy aiheuttaa paitsi kutinaa ja ihottumaa, myös inhimillistä kärsimystä, ahdistusta, pelkoa ja taloudellisia vaikeuksia. Siksi tämän kasvavan ongelman hoitaminen pikaisesti kaikin mahdollisin keinoin on tärkeää, Aino-Kaisa Pekonen korostaa.