Vasemmistoliitto on tänään julkaissut ohjelmansa kesäkuussa järjestettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin. Ohjelma on luettavissa kokonaisuudessaan vasemmistoliiton verkkosivuilla.

Tulevaisuususkoa nuorille

Puolueella on neljä kärkiteemaa näissä eurovaaleissa, kertoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, joka on itsekin ehdolla.

– Ensinnäkin tärkeänä teemana on reilu talous ja reilut työehdot. On äärimmäisen tärkeää, miten tulevan kauden europarlamentaarikot suhtautuvat esimerkiksi yritysvastuuseen, veroparatiisitalouteen ja työntekijöiden oikeuksiin, Andersson kertoo KU:lle.

Toinen vasemmistoliiton keskeinen teema on reilu ilmastopolitiikka.

– Nyt päättyvällä parlamenttikaudella EU-tasolla on tehty aika paljon ilmastopolitiikan saralla. Iso kysymys on nyt se, jatkuuko työ päästöttömän siirtymän eteen, ja kuinka kunnianhimoisena se jatkuu, Li Andersson kommentoi.

Kolmantena kärkiteema on ihmisoikeudet ja rauha, jotka ovat vasemmistoaatteen ydintä niin Suomessa kuin kaikkialla maailmassa. Vasemmistoliitto aikoo tehdä työtä ihmisoikeuksien puolustamiseksi kaikkialla Euroopassa ja edistää oikeudenmukaisen rauhan saamista maailman konfliktialueilla.

Neljäs vasemmistoliiton kampanjakärki on nuorten aseman vahvistaminen Euroopassa ja tulevaisuususkon luominen nuorille.

– Halusimme aivan erityisesti nostaa nuoret teemojemme kärkeen näissä eurovaaleissa, Li Andersson sanoo.

– Jos katsoo nuoria sukupolvia tällä hetkellä, niin itse ainakin koen, että heidän hyvinvointiinsa, tulevaisuudenuskoonsa, koulutukseensa, näihin kaikkiin teemoihin pitäisi panostaa huomattavan paljon enemmän, jotta voimme varmistua siitä, että nuorilla voi olla luottamusta parempaan huomiseen.

Maltillinen ja radikaali oikeisto löytävät toisensa

Li Andersson arvioi, että keskeinen kysymys eurovaaleissa liittyy äärioikeiston voimakkaaseen nousun Euroopassa. Tämä on hänen mukaansa uhka, jonka pitäisi herättää ihmisiä äänestämään kesäkuussa.

– Euroopassa on myös yleistymässä samanlainen valtavirtaoikeiston ja laitaoikeiston poliittinen liitto, joka nähdään Suomessa tällä hetkellä. Se tarkoittaa sitä, että tulevina vuosina Euroopassa on käytävä samoja kamppailuita, kuin mitä Suomessa käydään nyt kansallisella tasolla, Andersson huomauttaa.

Hän täsmentää, että se tarkoittaa kamppailuja työntekijöiden oikeuksien, ihmisoikeuksien ja kunnianhimoisen ilmastopolitiikan puolesta.

– Tässä ollaan monella tapaa tienristeyksessä Euroopan tasolla. Vasemmisto on vahvin vastavoima äärioikeiston vyörylle, Andersson sanoo.

Keskeisin vasemmistoliiton eurovaalikampanjan viesti on puolueen puheenjohtajan mukaan kannustaa kaikkia, jotka haluavat että Euroopassa toimitaan myös vasemmistolaisten arvojen puolesta, käymään äänestämässä näiden arvojen ja päämäärien puolesta.

Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto

Li Andersson sanoo, että vasemmistoliitto on kesän eurovaaleissa paras valinta, koska kaikessa puolueen tekemässä politiikassa yhdistyvät sosiaalinen oikeudenmukaisuus, taloudellisen tasa-arvon edistäminen sekä vahva ymmärrys ympäristö- ja ilmastokriisin torjumisen tärkeydestä.

– Juuri nämä ovat niitä, mitä Euroopan tasolla tällä hetkellä tarvitaan. Monissa maissa ihmiset protestoivat esimerkiksi inflaatiota ja kasvaneita elinkustannuksia vastaan. Me näemme, miten ympäri Eurooppaa ammattiliitot lakkoilevat samoista syistä, Andersson sanoo.

Hän lisää, että ilmastokriisin ja luontokadon torjunta ei sulje pois työntekijöiden oikeuksien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämistä.

– Nyt tarvitaan konkreettisia päätöksiä päästöjen vähentämiseksi, mutta sen rinnalla me tarvitsemme myös kunnianhimoisia toimia työntekijöiden oikeuksien edistämiseksi. EU:ssa on toimittava myös sosiaalisen ulottuvuuden tasolla, ja siinä vasemmistoliitolla on kaikista puolueista paras osaaminen, Andersson toteaa.

Vasemmistoliitto on asettanut Euroopan parlamentin vaaleihin täyden 20 ehdokkaan listan.

Eurovaalien äänestyspäivä on sunnuntai 9.6.2024 . Ennakkoäänestys kotimaassa 29.5.–4.6.2024 .

