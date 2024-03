Teollisuusliiton lakkovahdit eivät horju. Tämä oli Vantaalla keskiviikkona viesti lakkovahteja tapaamaan tulleille vasemmistoliiton kansanedustajille Li Anderssonille ja Jussi Saramolle.

Samana päivänä, kun SAK ilmoitti jatkavansa lakkoja viikolla, Vantaalla sijaitsevan Okmetic Oy:n pääluottamusmies Paavo Niskanen ja ammattiosaston puheenjohtaja Ella Jaakkola vakuuttavat, että taistelua jatketaan.

– Itse olen valmis jatkamaan loppuun asti, ja keskustelujen pohjalta voin sanoa, että meidän porukka on valmis taistelemaan hyvinkin pitkälle sen puolesta, etteivät hallituksen ajamat asiat mene läpi, Jaakkola sanoo.

”Lakko-oikeus kuuluu demokratiaan.”

– Mutta tässä on monia puolia. Lakkojen vaikutukset ovat isot ja lisäksi hallitus aikoo säätää lakko-oikeuden rajoituksen vappuun mennessä. Silloin viimeistään tämä loppuu vaikka on surullista, jos se tapahtuu työväen juhlapäivänä.

Vahvasti lakon takana

Okmeticilla on yli 300 työntekijää lakossa.

– Meillä on hyvä järjestäytymisaste ja työntekijöistä käytännössä kaikki ovat lakon takana. Olemme myös vahvasti lakon syiden takana, pääluottamusmies Paavo Niskanen sanoo.

– Tilanne huolestuttaa palkansaajia, eikä vain omasta vaan myös muiden puolesta.

Häntä itseään huolestuttaa eniten koko sopimusyhteiskunnan tulevaisuus.

– Vuosikymmenet olemme pystyneet neuvottelemaan ja keskustelemaan ja sitä kautta sopimaan asioista. Tämän murskaaminen hirvittää, kun kyseessähän on kokonaisuus, jossa ovat samassa paketissa sosiaaliturva ja työelämä.

Jaakkolaa eniten hallituksen kaavailemista heikennyksistä pelottaa juuri lakko-oikeuden rajaaminen.

– Sitten meillä ei ole keinoa, jolla taistella. Toki luvassa on monta muutakin huolestuttavaa heikennystä.

Kyseessä voimannäyttö

Li Andersson kiitti lakkovahteja siitä, että nämä jaksavat

– Ja että ammattiliitot jaksavat, koska tämä on voimannäyttö, hän sanoi.

Jussi Saramo totesi poliitikolle olevan tärkeää tulla kuulemaan paikan päälle, mitä lakkolaiset ajattelevat.

– Olemme saaneet paljon palautetta, joten tiedämme, että lakolle on vahva tuki varsinkin työntekijöiden joukossa. Silti on arvokasta kasvotusten kuulla se. Tänäänkin kävi ilmi, että täällä ei horjuta, vaikka jotkut tahot esittävät, että kyseessä on jotain muuta kuin työntekijöiden oma tahto.

Saramo toteaa, että oppositio on sangen voimaton hallituksen aikeiden kanssa, vaikka tekee kaikkensa eduskunnassa.

– Siksi on tärkeää, että ihmiset täällä pitävät kiinni omista oikeuksistaan. Totta kai haluamme tukea sitä.

Hätä käsinkosketeltava

Andersson kertoi, että eduskunnassa on odotettavissa kunnon riita lakko-oikeuden rajoittamisesta.

– Hallituksen esityksessä on kyseenalaisia osia jo kansainvälisen työjärjestön sopimusten osalta, hän muistutti.

Hän sanoi saavansa päivittäin viestejä pienituloisilta ihmisiltä, jotka ovat joutumassa ahtaalle sosiaaliturvan leikkausten johdosta.

– Vielä emme ole edes nähneet kaikkia hallituksen aikeita, mutta jo nyt ihmisten hätä on käsikosketeltava

Hän totesi, että Suomen valtiontaloutta ei saada leikkaamalla tasapainoon.

– Leikkauksista tulee niin paljon kielteisiä vaikutuksia, että se vääjäämättä kasvattaa kustannuksia. Leikkausten sijaan pitäisi katsoa, miten edistää kasvua. Nyt veroasteen lasku on keskeinen syy sille, että alijäämä on niin iso.

Pääsiäisen yli lakkovahteina

Niskanen aikoo joukkoineen olla lakkovahteina pääsiäisenkin yli.

– Varmasti ajattelemme täällä ollessamme sitäkin, että lakko-oikeus kuuluu demokratiaan ja vaalien välillä ihmisten keinoihin, joilla puolustaa oikeuksiaan.