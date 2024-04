– Hallitus perustelee leikkauksiaan työllisyydellä mutta todellisuudessa leikkaukset osuvat moniin, jotka jo ovat töissä. Erityisesti matalapalkka-aloilla työskentelevät sekä osa-aikatyötä ja keikkatyötä tekevät kärsivät, vasemmistoliitonpuheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson arvioi huhtikuun alussa voimaan astuneista, pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman hallituksen ensimmäisistä sosiaaliturvaleikkauksista.

Hän kirjoitti asiassa facebookiin sunnuntaina.

– Leikkauksia on tulossa valtavasti lisää, mutta tästä päivästä lähtien työttömyysturvan suoja-osa ja lapsikorotus poistuvat kokonaan. Lisäksi asumistuen taso laskee, ja monet työssäkäyvät pienipalkkaiset menettävät sen kokonaan.

Lisää tulossa

Andersson arvioi leikkausten osuvan kovaa myös opiskelijoihin, vaikka hänestä näiden ei kuulu mennä töihin.

– Heidän kuuluu opiskella, hän painottaa.

– Työttömien lapsiperheidenkään toimeentulon leikkaamista on turha perustella työllisyydellä. Näissä perheissä on jo niin niukkaa, että ”kannustimet” ottaa töitä vastaan on jo ennestään olemassa, hän toteaa leikkausten listasta.

Andersson sanoo lisäksi, että valitettavasti tämä on vasta alkusoittoa.

– Vuoden vaihteessa asumistuki loppuu kokonaan pienituloisilta omistusasujilta. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkausten on tarkoitus astua voimaan syksyllä, kuten myös aikuiskoulutustuen lakkautuskin. Kehysriihessä hallituksen on tarkoitus päättää uusista säästöistä ja sopeutustoimista. Esimerkiksi arvonlisäveron korotus vaikeuttaisi pienituloisten tilannetta entuudestaan.

Vaihtoehtoja on

Andersson muistuttaa siitä, että olemassa on vaihtoehtoja hallituksen toimille.

– Samaan aikaan, kun hallitus leikkaa pienituloisilta, alentaa se hyvätuloisten tuloverotusta, kaljaverotusta ja autoilun verotusta, hän sanoo. ja luettelee työnantajien jo tänä vuonna saaman maksualennuksen, jonka arvo oli noin 700 miljoonaa.

Andersson muistuttaa myös siitä, että listaamattomien yritysten omistajien osinkoverotukeen sekä institutionaalisten sijoittajien lähdeverotuksesta vapautettuihin osinkoihin puuttumalla olisi mahdollista kerätä yli miljardi lisää valtion kassaan.

– Tämä hallituskausi tulee jättämään syvät jäljet suomalaiseen yhteiskuntaan, kasvaneen köyhyyden, tuloerojen ja hädän myötä, hän toteaa.