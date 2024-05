– Epäoikeudenmukaisuuden kokemus lisääntyy poikkeuksellista vauhtia, arvioi sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta.

Saari kommentoi näin tuoreeltaan viestipalvelu X:ssä eilen julkaistun Kansalaispulssin tietoja. Kansalaispulssi on kysely, jonka Tilastokeskus toteuttaa valtioneuvoston toimeksiannosta.

– Suomi yhteiskuntana kesti pandemian, mutta nyt alkaa näyttää huonolta, Saari tulkitsee.

”Nyt olisi korkea aika kääntää kehityksen suuntaa.”

H’n toteaa olevan hallituksen kannalta haastavaa, ettei leikkauksen vaikutukset juurikaan vielä näy ihmisten kukkarossa.

– Siten toistaiseksi nämä ovat kansalaisten odotuksia tulevasta. Vaikea ajatella, että suunta kääntyisi leikkausten toimeenpanon myötä, Saari tulkitsee.

Hän toteaa tyytymättömyyden kasautuvan pienituloisen kohdalla.

– Jakauman muodosta voi päätellä että hallitus on ”paska” pienituloisten mielestä, Saari kirjoittaa.

Luottamus on romahtanut?

Myös STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà pitää kyselytutkimuksen tuloksia huolestuttavina. Kyselyyn vastanneista pitää suomalaista yhteiskuntaa oikeudenmukaisena 51 prosenttia. Vastaava luku oli 86 vuonna 2020.

– Kansalaiset kokevat yhteiskunnan epäoikeudenmukaisemmaksi kuin kertaakaan aiemmin, Lainà huomauttaa X:ssä.

– Erittäin epäoikeudenmukaisena pitävien osuus vahvassa nousussa.

Hän arvioi kyselyn pohjalta, että luottamus on romahtanut niin Suomen hallitukseen kuin koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmään.

Kyselyn mukaan luottokoulutusjärjestelmään on laskenut vuoden 2020 noin 90 prosentista vajaaseen 70 prosenttiin. Terveysjärjestelmän kohdalla luotto on laskenut vajaasta 70 prosentista vajaaseen 60 prosenttiin.

– Nyt olisi korkea aika kääntää kehityksen suunta, Lainà toteaa.

Hurjinta on ollut lasku luottamuksessa maan hallitukseen. Se on laskenut noin 75 prosentista vajaaseen 40 prosenttiin.

Hyvätuloistenkin usko on rapautunut

Myös Lainà kiinnittää huomiota siihen, että etenkin pienituloisten usko yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen on romahtanut.

– Se tuskin on yllättävää. Sen sijaan huomionarvoista on, että hyvätuloistenkin kokemus yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta on rapautunut selvästi, hän huomauttaa.

– Myös luottamus omaan tulevaisuuteen heikentynyt selvästi kaikkien muiden ryhmien osalta paitsi hyvätuloisten. Luottamus omaan tulevaisuuteen on nyt selvästi heikompaa kuin koronapandemian keskellä, jolloin epätoivo olisi ollut ehkä ymmärrettävämpää.