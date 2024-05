Vaikeudet energian saannissa ja tarve tehdä jotain maatilan sikojen lannalle innostivat kuubalaisen Alexis Garcían hankkimaan biokompostorin. Se tuottaa Garcían käyttöön noin neljä kuutiometriä biokaasua päivässä. Lisäksi biokompostori tuottaa kasvimaan lannoitteeksi sopivaa jätevettä.

– Pelkästään hyvän lannoitteen saaminen teki biokompostorin rakentamisesta vaivan arvoista. Taloustilanteen vuoksi on hyvin vaikea tuoda maahan lannoitteita, mutta biotuotteilla voi paikata tätä puutetta. Joissain tapauksissa ne toimivat myös tuholaismyrkkyinä, García selittää.

Alexis García, 62, on entinen yliopiston professori, joka on eläkepäivinään yhdessä vaimonsa Iris Mejíasin kanssa omistautunut maanviljelylle. Heillä on Sierra Maestrassa, Havannan eteläpuolella maata, jonka luonnonmukaisesti kasvatetut antimet ovat tehneet heistä omavaraisia.

Pariskunta rakensi biokompostorin kahden poikansa avulla ja biokaasun käyttäjien liikkeen MUB:n asiantuntijan José Antonio Guardadon tuella. Vuonna 1983 perustettu MUB yhdistää noin 3 000 biokaasuteknologiaa hyödyntävää maanviljelijää.

– Biokaasu antaa turvallisuutta. Ei tarvitse pelätä, ettei ruuanlaittoon riitä polttoainetta, Iris Mejías sanoo.

– Kun talouskriisi pahentui 1990-luvulla, kokkasin polttopuulla, puuhiilellä, kerosiinilla ja jopa kookospähkinän kuorilla.

– Jos laitat ruokaa sähköliedellä, olet riippuvainen sähkön tarjonnasta. Ja jos käytät nestekaasua, pelkäät sen loppuvan kesken. Kummassakin tapauksessa biokompostori säästää rahaa. On myös helpompaa valmistaa eläinten ruokaa ja keittää vettä ilman, että savu ja noki pakottavat pesemään tukan joka päivä, Mejías toteaa.

Koko saari hyötyisi biokompostoreista

Garcían mielestä koko Kuuban saari hyötyisi, jos biokompostorien asentamista tuettaisiin. Energian saanti olisi entistä turvatumpaa ja lisäksi sika- ja karjatilat pääsisivät jäteongelmastaan.

– Vaikka taloustilanne on pienentänyt kuubalaista karjataloutta, monilla sikatiloilla ei tiedetä, mitä tehdä päivittäin kertyvällä lannalla. Me ruokimme biokompostoriamme lähistön tiloilta, jotka antavat lantansa ilmaiseksi, García kertoo.

– Kuuban maaseudulla on kaupunkeja paremmat mahdollisuudet saavuttaa energiariippumattomuus. Taloudellista tukea kuitenkin kaivattaisiin niin biokompostorien rakentamiseen kuin biokaasua käyttävien kodinkoneiden hankintaankin, García sanoo.

García ja Mejías suunnittelevat vielä toisen biokompostorin rakentamista. Sen tuotteista voisivat hyötyä naapuritkin.

Näytösalue kotiin

Pariskunta ottaa pyrkimyksen energiariippumattomuuteen vakavissaan. Heidän talonsa katolla on aurinkopaneeleita, joiden akkuihin lataama sähkö antaa kolme tuntia varavirtaa sähkökatkoksen sattuessa. He suunnittelevat myös tuuliturbiinin ja muoviputkista rakennetun aurinkolämmittimen asentamista.

– Haluamme rakentaa kotiimme näytösalueen, jolla voimme näyttää uusiutuvien energioiden hyötyjä ja havainnollistaa, miten kaikki toimii näitä energianlähteitä käytettäessä, García kertoo.

– Ihmiset kuulevat biokompostorista ja luulevat, että se on vaikeaa. Se vaatii vähän työtä, mutta sen hyödyt ovat moninaiset. Asiaa ei tunneta ja ihmiset tulevat kysymään meiltä neuvoja. Me otamme vastaan myös opiskelijoita, ja se avaa uusille sukupolville mahdollisuuden kasvaa luonnon hyödyntämiseen kestävillä tavoilla, García sanoo.