Vuonna 2012 dekkaristina debytoinut ex-poliisi Christian Rönnbacka taitaa olla elämänsä vedossa juuri nyt. Uusimmat Hautalehdot, kuten viimeksi ilmestynyt Mennyt mies ovat suorastaan erinomaisia lajissaan viihdejännäreinä. Nyt myös Rönnbackan kakkossarja pääsee sille tasolle, jota kaksi ensimmäistä lupailivat, mutta jäivät jotenkin vajaiksi. Suojelupoliisin koulutuksessa olevan suomalaistaustaisen ruotsalaispoliisi Henna Björkin kolmas juttu on paitsi iskevä, myös informatiivinen.

Siinä missä komisario Antti Hautalehto toimii Porvoossa ja sen ympäristössä perinteisen poliisidekkarin puitteissa, Henna Björkeissä mennään lujaa eri puolilla Eurooppaa. Kahdessa ensimmäisessä osassa toimintaa pohjustettiin kuitenkin liikaa. Kun vauhtiin lopulta päästiin, viime hetken pelastukset ja onnekkaat sattumat olivat epäuskottavia toimintajännärinkin mittapuulla.

Koodissakin mennään aika pitkä piustale ennen kuin vauhtiin päästään. Tällä kertaa Rönnbacka kuitenkin käyttää pohjustuksen tehokkaaseen ja mielenkiintoiseen kyberrikollisuuden uusien muotojen esittelyyn.

Kun aina välissä seurataan uudenlaisen matkailusovelluksen kehittäjän Kim Heikkilän piinaa, pysyy lukija taatusti hereillä. Heikkilän englantilaisten yhteistyökumppaneidensa kanssa kehittämä luksusmatkailun apuväline NxtDestination kun kiinnostaa myös rikollisia piirejä. Pörssilistautumisen jälkeen miljonääriksi tulossa oleva Heikkilä itse on houkuteltu satimeen niin sanotun hunaja-ansan avulla ja menettänyt kaiken.

Henna Björk pääsee tiimiin, joka selvittää eri puolilla maailmaa tapahtuneita salamurhia. Niistä löytyy yhteys NxtDestinationiin. Onko hotellipalvelusta tullut murhien tilausalusta pimeässä verkossa?

Koodissa kiidetään Budapestin kaduilla, käydään Pariisissa ja loppuselvittelyt hoidetaan Lontoossa ja Kentin maaseudulla. Kiire on, koska on yritettävä estää seuraava salamurha eivätkä jähmeät poliisiorganisaatiot pysty reagoimaan riittävän nopeasti yössä kohdettaan lähestyviin ammattitappajiin.

Rönnbacka on kirjaansa varten perehtynyt tietoturvaan ja verkkohyökkäyksiin. Tältä pohjalta hän on laatinut uskottavuuden puitteissa olevan skenaarion siitä, miten huolettomasti käytettäviä appeja voidaan käyttää väärin, kun ne päätyvät rikollisten haltuun. Myös NxtDestinationin ympärille punotut petokset ja salajuonet ovat onnistuneet.

Koodi vie mennessään. Vauhtia on, mutta ei liikaa eikä liian epäuskottavaa. Tarina on kekseliäs. Nimihenkilö Henna Björk sen sijaan jää edelleen aika etäiseksi hahmoksi. Hän on tyypillinen tämän ajan jännityskirjallisuuden naispäähenkilö – vahva ja itsenäinen toimija, joka osaa paitsi ampua, myös ottaa haluamansa miehen. Jatkossa voisi keskittyä myös Henna Björkin persoonaan, sillä ilman muutahan tämäkin sarja jatkuu.

Pienen miinuksen valiotrilleri saa pateettisesta loppukohtauksesta Tukholman kuninkaanlinnassa.

Christian Rönnbacka: Henna Björk – Koodi. 334 sivua, Bazar.