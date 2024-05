Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, vasemmistoliiton suomussalmelainen kansanedustaja Merja Kyllönen?

– Suuressa valiokunnassa käsitelty EU-avaintavoitteita koskeva lausunto, jossa määritetään Suomen EU-politiikan avaintavoitteet ja edistetään vuosittaista EU-vaikuttamisstrategiaa osana valtioneuvoston EU-ennakkovaikuttamisen vahvistamista. Ennakkovaikuttaminen on aina tehokkaampaa, kuin pelkkä reagoiminen siihen, mitä esityksiä Brysselistä tulee.

– Tulevien vuosien tärkeitä painopisteitä ovat edelleen turvallisuus ja puolustus, turvallisuuden laajempi kuva suhteessa ilmastopolitiikkaan ja esimerkiksi uusien pandemioiden riskiin varautuminen. Myös Euroopan talous ja kilpailukyky, vihreä siirtymä, kiertotalous, digitaalisuus ja datatalous sekä EU:n globaalin roolin vahvistaminen ovat tärkeitä asioita.

”EU on tähän asti ollut heikko ja hajanainen suhteessa Gazaan.”

– Eikä unohtaa sovi myöskään EU:n työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioita.

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta?

– Tällä viikolla asiat eivät ole niin paljon mieltä kuohuttavia kuin aiempina viikkojen sosiaali-ja terveyspalveluiden rahoitus ja yhdenvertainen saatavuus kaikkialla Suomessa tai lakko-oikeuden rajaaminen.

– Isoista asioista puhuttiin kuitenkin erityisesti keskiviikkona, kun hallitus vastasi keskustan ja Liike nytin tekemään välikysymykseen hallituksen Suomea näivettävästä talouspolitiikasta.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Gazan kansanmurha on varmasti eniten pinnalla. EU:n pitää asettaa talouspakotteita Israelille ja jäädyttää EU:n ja Israelin välinen vapaakauppasopimus.

– EU on tähän asti ollut heikko ja hajanainen suhteessa Gazaan, eikä ole reagoinut lähimainkaan riittävästi Israelin tekemiin sotarikoksiin. YK:n palestiinalaisalueiden erityisraportoija Francesca Albanese on jo todennut, että Israel toteuttaa kansanmurhaa Gazassa. EU ei voi enää hiljaa seurata nälänhätää ja siviilien laajamittaista tappamista vierestä.

– Israel on tappanut lähes 35 000 ihmistä, joista valtaosa on naisia ja lapsia. Kansainvälisen yhteisön ja EU:n on reagoitava voimakkaammin. Taloudellisen yhteistyön katkaiseminen ja talouspakotteiden asettaminen olisi keskeinen keino viestiä, että Israelin hallituksen kansainvälisen oikeuden vastaiset toimet ovat tuomittavia.

– Meidän velvollisuutemme on suojella Gazan siviilejä ja lopettaa Gazan sota.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Kovin suuresti ei tunnu tiedotusvälineissä nousevan esille se asia, että kun puhutaan Suomen taloudesta, emme koskaan puhu isoista jälkihoitokuluista, jotka rasittavat talouttamme ja kansanterveyttämme, työkyvystä puhumattakaan.

– Se tuntuu huolettavan kovasti, että valtionvelkaa otettiin viime vuonna noin 12 miljardia euroa, mutta se, että kansalaiset voivat kasvavissa määrin huonosti, ei herätä mitään reaktioita. Kuitenkin siihenkin jälkihoitoon laitettiin 11,7 miljardia euroa eli lähestulkoon sama summa kuin otettiin valtionvelkaa.

– Jos politiikassa keskityttäisiin edes hetkeksi katsomaan asioita laajemmasta kuvasta ja pidemmälle aikavälille, voisimme löytää kestävämmät ratkaisut kestämättömän leikkaus- ja näivettämispolitiikan sijalle.

Mikä on tämän viikon levysi/kirjasi/muu kulttuurielämyksesi?

– Meri Valkaman kirjoittama Perinnönjako, keskusteluja entisen presidenttimme Tarja Halosen kanssa maailmanpolitiikasta. Mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä kirja.

– Musiikkina tällä viikolla on ollut 80-luvun hittejä.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.