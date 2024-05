Euroopan kansalaisvapauksien liitto Liberties varoittaa uudessa raportissaan autoritaarisuuden noususta ja demokratian heikkenemisestä Euroopassa. Näiden trendien seurauksena median vapaus EU:ssa on uhattuna. Erityisen uhanalaisia ovat yleisradioyhtiöt.

– Median vapaus vähenee kautta Euroopan ja voimme nähdä muuallakin maailmassa, että kun median vapaus heikkenee, heikkenee myös oikeusvaltio, Eva Simon sanoo. Hän on Libertiesin vanhempi neuvonantaja.

Libertiesin raportti on viimeisin sarjassa hätähuutoja median vapauden puolesta. Kautta maailman median omistus keskittyy ja muuttuu läpinäkymättömäksi, journalisteja vakoillaan ja heihin kohdistetaan väkivaltaa, yleisradioyhtiöitä taivutellaan hallitusten propagandavälineiksi ja ilmaisunvapautta rajoitetaan yhä enemmän.

Toukokuun alussa Toimittajat ilman rajoja (RSF) julkaisi vuosittaisen lehdistönvapausindeksinsä ja varoitti, että joissain EU-maissa poliitikot yrittävät lopettaa riippumattoman journalismin. Etunenässä ovat Putinia liehakoiva Unkarin pääministeri Viktor Orbán ja Slovakian samoin Venäjään kallellaan oleva pääministeri Robert Fico.

Unkarin ja Slovakian lisäksi EU:ssa erityistä huolta aiheuttavat Malta, Kreikka ja Italia, jossa hallituspuolueen jäsen yrittää hankkia omistukseensa maan toiseksi suurimman uutistoimiston AGI:n.

– Valtioiden hallitusten tulisi suojella median vapautta, mutta viime vuosina ne ovat nakertaneet sitä, RSF:n Pavol Szalai tiivistää.

Unkarin malli pelottaa

Yksinvaltaisen Orbánin johdolla Unkarin lehdistönvapautta on määrätietoisesti heikennetty jo yli vuosikymmenen ja hänen Fidesz-puolueellaan on käytännössä hallinnassaan 80 prosenttia maan mediasta. Riippumattomia toimijoita on yhä, mutta ne ovat talousvaikeuksissa, sillä valtio ohjaa kaiken tukensa ja mainoksensa hallituksen ohjauksessa oleville tahoille.

Unkarin yleisradio on täysin hallituksen vallassa. Unkarin hallituksen epäillään myös vakoilleen journalisteja pahamaineisella matkapuhelimiin ujutetulla Pegasus-ohjelmistolla.

– Julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden kaappaaminen heikentää kansalaisten tiedonsaantimahdollisuuksia. Sillä on valtava vaikutus kansalaisten poliittisten näkemysten muotoutumiseen, Simon sanoo.

Orbán on luonut median polvilleen lyömisen mallin, jota muut itsevaltaiset johtajat voivat kopioida. Toisaalta uusi EU-lainsäädäntö lietsoo toivoa median vapauden parantumisesta.

Euroopan median vapaus -laki muun muassa kieltää valtioita käyttämästä vakoiluohjelmia toimittajien lähteiden paljastamiseen, pakottaa tiedotusvälineet julkaisemaan täydet omistajatiedot ja kannustaa valtioita läpinäkyvyyteen valtion mainosrahojen kohteista. Lisäksi laki pyrkii takaamaan yleisradioyhtiöiden toimituksellisen riippumattomuuden.