Vasemmistonaiset arvioi, että kesäkuun eurovaaleissa päätetään, lähteekö Euroopan Unioni kohti taantumuksellisia ja konservatiivisia arvoja vai edistääkö EU tulevaisuudessa ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja globaalia solidaarisuutta. Järjestö muistuttaa siitä, ettyä naisten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia uhkaavat tällä hetkellä erityisesti äärioikeiston ja anti-gender-liikkeen voimistuminen.

Vasemmistonaiset vaatiikin maananaaina julkaisemassa kannanotossaan vahvoja toimia äärioikeiston sekä naisten ja vähemmistöjen oikeuksia vastustavan anti-gender-liikkeen pysäyttämiseksi.

Järjestö arvioi, että näillä kahdella liikkellä on vahva yhteys toisiinsa ja molempien vahvistuminen tietää kylmää kyytiä niin naisille kuin vähemmistöille. Anti-gender-liike tekee voimakasta lobbaustyötä EU:n sisällä. Se vaatii puuttumaan asiaan voimakkain keinoin.

”Raiskauksen määritelmä on saatava suostumusperustaiseksi kaikissa jäsenmaissa.”

– Anti-gender-liikettä rahoitetaan sekä Yhdysvalloista että Venäjältä. Liikkeen rahoitukselle ja lobbaustyölle EU:ssa on laitettava stoppi, Vasemmistonaisten puhenainen, kansanedustaja Veronika Honkasalo painottaa.

Naiset ja lapset vaarassa

Vasemmistonaisten hallitus Valtikka on huolissaan Euroopassa vallitsevasta ihmisoikeustilanteesta. Sen mukaan Euroopan rajoilla vallitsee kriisi, jossa unionin alueelle pyrkivät ihmiset kuolevat pyrkiessään turvaan.

Se muistuttaa myös siitä, että niin sanottu Migration pact eli muuttoliike- ja turvapaikaksopimus sisältää monia huolestuttavia elementtejä.

Järjestö on huolissaan maahanmuuton ulkoistamisesta EU:n rajojen ulkopuolelle.

– Mitä näille turvaa hakeville ihmisille tapahtuu sen jälkeen, jos he eivät pääse EU:hun? Minne he päätyvät kolmansiin maihin perustetuista keskuksista?, Vasemmistonaisten varapuhenainen, eurovaaliehdokas Gashaw Bibani kysyy.

– Erityisesti naiset ja lapset ovat suuressa vaarassa joutua ihmiskauppiaiden ja hyväksikäyttäjien käsiin. EU:n ei tule sallia tällaista. Sen sijaan turvallisia reittejä EU:hun tulee edistää.

Uhrien auttamista vahvistettava

Vasemmistonaiset korostaa sitä, että EU:ssa kaikilla tulee olla oikeus elää ilman väkivaltaa ja sen uhkaa. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi sekä torjumiseksi sovitun Istanbulin sopimuksen velvoitteiden noudattamista on valvottava nykyistä tehokkaammin kaikissa EU:n jäsenmaissa. On varmistettava, että huhtikuussa hyväksytty naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen direktiivi pannaan täytäntöön täysimääräisesti koko Unionin alueella.

– Seksuaalisen väkivallan torjumista ja uhrien auttamista on vahvistettava. Raiskauksen määritelmä on saatava suostumusperustaiseksi kaikissa jäsenmaissa, Honkasalo toteaa.

Vasemmistonaiset vaatii, että oikeus vapaaseen ja turvalliseen aborttiin kirjataan EU:n perusoikeuskirjaan.

Järjestö vaatii lisäksi, että kaikkialla Unionin alueella on taattava oikeus ehkäisyyn sekä lisääntymis- ja seksuaaliterveyspalveluihin. Samoin oikeus omaan sukupuoleen on taattava kaikkialla EU:ssa. Juridisen sukupuolen vahvistamisen on perustuttava itsemäärittelyyn. Intersukupuolisten lasten kosmeettiset kirurgiset toimenpiteet on kiellettävä kaikkialla Unionin alueella. EU:ssa on jatkettava aktiivisesti työtä sukuelinten silpomisen lopettamiseksi maailmassa.