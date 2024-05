– Luonto on puhjennut kukkaan, kevät on muuttumassa kesäksi, mutta työntekijällä on edelleen talvi, toteaa vasemmistoliiton 2. varapuheenjohtaja, Pyhäsalmen kaivoksen pääluottamusmies Jouni Jussinniemi KU:lle.

Jussinniemi moittii erityisesti pääministeri Petteri Orpon (kok) hallituksen puolueita vaalilupaustensa pettämisestä.

– Jos katsoo, mitä hallituspuolueet lupasivat eduskuntavaaleissa, niin ne sanat on nyt syöty. Niitä eväspaketteja ei edes avattu, ne heitettiin roskiin, ja tilalle otettiin Elinkeinoelämän keskusliiton, Keskuskauppakamarin ja Suomen yrittäjien laatikosta aivan toisenlaiset eväät, Jussinniemi sanoo.

Aivan erityisesti häntä korpeaa hallituksen työelämäpolitiikka. Hallitus on rajoittanut työntekijöiden lakko-oikeutta, lakkauttanut aikuiskoulutustuen ja leikannut sosiaaliturvaa. Lisäksi hallituksen suunnitelmissa on tehdä ensimmäisestä sairauslomapäivästä palkaton ja laajentaa paikallista sopimista järjestäytymättömiin yrityksiin.

Jouni Jussinniemi arvioi Suomen suunnaksi nyt sen, että jatkossa jopa yksittäinen työntekijä yksin ja itse neuvottelisi omat työehtonsa.

– Se johtaa siihen, että muutamat huippuyksilöt saavat enemmän, mutta suurimmalla osalla työehdot heikkenevät huomattavasti. Keskiarvoisesti koko työväki tulee häviämään tämän hallituksen politiikassa, Jussinniemi sanoo.

Hän heittää ilmoille myös suoran kysymyksen.

– Mistä te oikein haluatte sopia toisin? Tähän voivat vastata Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen yrittäjät tai Keskuskauppakamari.

Jussinniemen mukaan nykyiset työehtosopimukset antavat työnantajille jo nyt laajat mahdollisuudet sopia paikallisesti.

– Mistä vielä halutaan sopia toisin? Nyt käsi pois sieltä selän takaa, ja antakaa vastaus julkisesti. Mikä nyt mättää, mistä pitäisi paikallisesti vielä sopia?, Jussinniemi tivaa.

Hän itse kertoo olevansa töissä yrityksessä, jossa on sovittu vuosikymmeniä paikallisesti työehtosopimusten rajoissa.

– Silloin kun työntekijöiden ja työnantajan välillä on luottamusta ja rohkeutta, niin voidaan hakea sopimusta, jossa kumpikin voittaa.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja sanoo, että Suomessa ollaan win-win-tilanteiden hakemisen sijaan menossa malliin, jossa työntekijöiden kollektiivinen mahdollisuus tehdä sopimuksia ja valvoa niiden noudattamista tehdään koko ajan vaikeammaksi. Jussinniemen mukaan kyse onkin ideologisesta taistelusta ay-liikettä vastaan.

Perinteisesti suomalaisissa työmarkkinapöydissä ja työehtosopimusneuvotteluissa kumpikin osapuoli on saanut jotakin.

– Jos tästäkin hässäkästä olisi tehty osa uudistuksista työnantajien hyväksi, ja samalla kertaa työntekijäpuolelle oltaisiin annettu jotakin, niin se olisi ollut ymmärrettävää. Silloin sopimusyhteiskunta voi toimia, ja se on itse asiassa sen edellytys, Jussinniemi teroittaa.

EU:sta turvaa työväelle

Itsekin kesäkuun eurovaaleissa ehdolla oleva Jussinniemi sanoo, että viimeiset 20 vuoden ajan parhaat uudistukset työlainsäädännössä ovat tulleet Suomeen EU:n asetusten ja direktiivien kautta.

– Omalta alaltani nostan varsinkin EU:n kautta tulleet työaikoihin ja altisteisiin liittyvän lainsäädännön. Työntekijöitä on EU-direktiivien voimin suojeltu altistumiselta asbestille ja kvartsille. Eivät näitä Suomen viranomaiset ole saaneet aikaiseksi, vaan EU:ssa on erittäin hyvin saatu ajettua näitä, ja muitakin suomalaisille duunareille tärkeitä asioita, Jussinniemi kertoo.

Seuraavaksi EU:ssa on hänen mukaansa ajettava alipalkkauksen kriminalisointia.

– Nyt tilanne on se, että jos on epärehellinen yrittäjä, jonka firmassa on alipalkkausta, työvoiman hyväksikäyttöä tai ihmiskauppaa, siitä kärsivät ensin kaikki rehelliset yrittäjät. Suomessa siinä häviävät myös kunnat, valtio ja kaikki työntekijät, Jussinniemi sanoo.

Hänen mukaansa EU:ssa palkkavarkaus on miljardien eurojen ongelma.

– Jos kaikki palkat maksettaisiin oikein ja verot maksetaan asianmukaisesti, se vakauttaisi myös EU-maiden tulopohjaa.

Jussinniemi kutsuu alipalkkausta laillistetuksi vapaamatkustamiseksi.

– Pahinta, mitä epärehelliselle yrittäjälle voi seurata alipalkkauksesta tällä hetkellä, on käräjäoikeudesta määräys siitä, että palkat on maksettava. Työnantajaliitto joutuu maksamaan sakot, eikä koira hauku perään.

Vasemmistoliitto kannattaa eurovaaliohjelmassaan alipalkkauksen ja palkkavarkauden kriminalisointia koko EU:n alueella.

– Siinä voittaisivat kaikki paitsi mulkut, Jussinniemi murjaisee.