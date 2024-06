Talousvaikeuksissa kieriskelevä Malawi aikoo sekä kasvattaa että ryhtyä säätelemään maansa päästöhyvityskauppaa. Tähän saakka valtiolla ei ole ollut tehokasta tapaa seurata päästökaupan tuottamia krediittejä ja tuottoja.

Hiilikrediitti on kompensaatiojärjestelmän puitteissa myönnettävä päästövähennysyksikkö, joka edustaa yhden hiilidioksiditonnin suuruista hiilensidontaa.

Malawi esittää päästöhyvityksistä saatavien tulojen kasvattamista valtion budjetissa. Maan hiilipotentiaalin arvioidaan olevan noin 19 miljoonaa tonnia vuodessa. Päästökaupan läpinäkyvyys ja vastuullisuus kuitenkin huolestuttavat asiantuntijoita, sillä tähän saakka maassa ei ole ollut kaupan seurantamekanismeja.

ILMOITUS ILMOITUS

Tiedossa ei ole, kuinka monta krediittiä projektit ovat tuottaneet, kuinka paljon tuloja niistä on saatu ja paljonko ja miten ne on jaettu yhteisöille, joihin hiiliprojektit vaikuttavat.

Vuonna 2023 Malawi rekisteröi 11 hiilikompensaatioprojektia ja sai niihin noin 40 miljoonan dollarin rahoituksen. Malawilla ei kuitenkaan ole mekanismeja laskea näistä projekteista saatuja krediittejä ja seurata hankkeiden tuottoja tehokkaasti, myöntää maan luonnonvarojen ja ilmastonmuutoksen ministeri Michael Usi.

Suurin osa viime vuoden hiiliprojekteista koski parannettujen keittouunien jakelua. Ministeriön mukaan uunit ovat olleet tehokkaita hillitsemään metsäkatoa ja siten vähentämään hiilidioksidipäästöjä.

– Uskomme, että ne auttavat vähentämään liiallista riippuvuutta luonnonvaroista, erityisesti puusta, Usi sanoo.

Yksi ensimmäisistä keittouuneja Malawiin toimittaneista yrityksistä on Yhdysvalloissa toimiva C-Quest Capital, joka toimii kymmenissä Afrikan ja Aasian maissa. Yrityksen toimitusjohtaja Jules Kortenhorstin mukaan hiilimarkkinoiden läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen liittyvät kysymykset eivät ole aiheettomia. Osa haasteesta on juuri se, että monilla mailla ei ole sisäisiä hallinnollisia järjestelmiä joilla voi seurata ja säädellä päästökauppaa.

– Pariisin sopimuksesta neuvoteltaessa oli ajatus, että maat perustaisivat hiilimarkkinoita keskenään. Sisäisten hallinnollisten järjestelmien perustaminen on kuitenkin ollut vaikeaa, koska neuvottelijoilla on kestänyt ikuisuus sääntökirjan luomisessa. Tämä on ollut hyvin suuri turhautumisen aihe, Kortenhorst sanoo.

Hallinnollisten rakenteiden olemassaolo auttaisi järjestämään hiilikrediittien kauppaa ja mahdollistaisi Malawin kaltaisten globaalin etelän maiden krediittikaupan esimerkiksi Sveitsissä tai Singaporessa.

Sitä odotellessa Malawi on terästänyt valvontaa maan sisällä. Maan hallitus on nyt viimeistellyt hiilikaupan sääntelykehyksen sisällön. Tämän kehyksen avulla hallitus toivoo saavansa hiilimarkkinoiden suunnittelun, toteutuksen, seurannan ja hallinnan paremmin valvontaan.