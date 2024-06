Kun eduskunta jää heinäkuussa istuntotauolle, ei vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo palaa tauon jälkeen Arkadianmäelle. Saramo valittiin Euroopan parlamentin jäseneksi kesäkuun eurovaaleissa, ja mepin työ alkaa toden teolla heti kesän jälkeen.

Vantaalainen Saramo on ollut vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja vuodesta 2021. Hän toimi ryhmyrinä, kun puolue oli Sanna Marinin (sd) hallituksessa ja nyt oppositiossa.

– Hallituspuolueen ryhmyri on enemmän tai vähemmän vallan ytimessä. Nyt oppositiossa oleminen on taistelua näkyvyydestä, Saramo kuvailee.

Saramo vieraili KU:n Kaikki Uusiksi -podcastissa tällä viikolla.

Epäoikeudenmukainen ja järjetön asumistukileikkaus

Kuluneesta eduskunnan kevätkaudesta Jussi Saramo nostaa erityisesti Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälisen sotilassopimus DCA:n. Sopimuksen käsittely on vienyt häneltä itseltään paljon huomiota, koska hän istuu eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa.

Toisena huomiona Saramo mainitsee asumistuen leikkauksen, jonka pääministeri Petteri Orpon (kok) hallitus vei eduskunnasta läpi tänä keväänä.

– Se on paitsi epäoikeudenmukainen, niin kuin kaikki, mitä hallitus tekee, se on myös niin järjetön. Se on vastoin sitä, mitä hallitus puhuu: että pitäisi saada ihmiset töihin, mutta he työntävät 100 000 suomalaista toimeentulotuelle.

Saramon mukaan leikkaus osuu erityisesti pääkaupunkiseudulla asuviin. Hän huomauttaa, että erityisesti palvelualojen pienipalkkaisilla naisilla ei ole enää varaa käydä töissä

– Onhan se nyt raivostuttavaa, että edes tällaisissa hallitus ei kuuntele minkään puolen asiantuntijoita, vaan jääräpäisesti ajaa erittäin haitallisia muutoksia läpi, Saramo puuskahtaa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan mielestä eduskuntatyö oppositiossa on myös turhauttavaa, koska pääministeri Orpo ja valtiovariniministeri Riikka Purra (ps) vastaavat kaikkeen opposition kritiikkiin, että hallituksen politiikkaa on “pakko” tehdä.

Hallituspoliitikkojen retoriikassa on silti Jussi Saramon mukaan eroja.

– Orpo sanoo, ettei “missään nimessä” haluttaisi tehdä. Kauhean ikävää on lyödä köyhiä kyykkyyn ja heikentää hyvinvointivaltiota, mutta kun on pakko. Mutta sitten Purra on rehellisempi: hänhän sanoo ihan suoraan: “sosiaalivaltio on purettava”, Saramo kuvailee.

Painetta kattilaan

Jussi Saramo kertoo kyllä odottaneensa, että hallitus tulee tekemään “kylmää ja kovaa politiikkaa”, mutta leikkausten ja työelämäheikennysten määrä on yllättänyt hänetkin.

– Perussuomalaisetkin kuitenkin teeskentelivät vielä ennen vaaleja, että heillä on erilainen linja kuin kokoomuksella. Nythän se linja on jopa pahempi, Saramo toteaa.

Hän kertoo myös, että vasemmistoliiton strategia oppositiossa on ollut se, että perussuomalaisia hiillostetaan, koska he ovat se puolue, joka petti kaikki vaalilupauksensa.

– Eihän kokoomuksesta kukaan olettanutkaan, että he olisivat jotenkin tavallisen kansan asialla. Perussuomalaisista näin oletettiin. Sinne iskettiin, ja kyllä siellä näki jo, että muutamalla puntti rupesi tutisemaan, Saramo sanoo.

Hän otaksuu, että perussuomalaisten odotettua huonompi eurovaalitulos varmasti tulee lisäämään painetta perussuomalaisessa kattilassa. Jo ennen eurovaaleja painetta kuitenkin lisäsivät hallituksen kehysriihessä tekemät päätökset.

– Hyvä käytännön esimerkki on Kouvola, joka on erittäin perussuomalais-kokoomuslainen, ja Suomen mittakaavassa suuri kaupunki. Sieltä lakkautetaan yöpäivystys, ja sieltä joudutaan menemään kapeaa tietä ambulanssilla Kotkaan öisin sairaalaan. Samaan aikaan ruotsinkielisellä rannikolla päätettiin säilyttää sairaalan yöpäivystys, jossa ei kovin montaa asiakasta öisin käy, ja lisäksi lähellä on muitakin sairaaloita. Kyllähän siinä RKP näytti keskisormea perussuomalaisille. Näin se siis ainakin koetaan!, Saramo lohkaisee.

Hänen mukaansa perussuomalaisiin kohdistuu koko ajan enemmän ja enemmän painetta. Se saattaa aikanaan saada perussuomalaiset kansanedustajat miettimään kahteen kertaan, antavatko he tukensa hallituksen päätöksille.

– Kun yksittäiset kansanedustajat rupeavat lipsumaan rintamasta, on koko hallitus pulassa, Jussi Saramo ennustaa.