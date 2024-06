Kiire ei ole, mutta ehdokkaita olisi kiva saada. Näin voisi tiivistää tunnelman vasemmistoliiton puheenjohtajakisassa, jota ei vielä kisaksi voi kutsua. Osallistujia kun ei vielä ole.

Perheenlisäystä odottavan Hanna Sarkkisen päätös jättää puheenjohtajakisa väliin tarkoittaa, että katseet kohdistuvat entistä tiukemmin kahteen helsinkiläiseen kansanedustajaan eli Minja Koskelaan ja Veronika Honkasaloon. Koskela on ensimmäisen ja Honkasalo kolmannen kauden kansanedustaja.

Julkisuudessa on mainittu myös Mai Kivelän nimi, mutta kolmas helsinkiläinen ehdokas saattaisi olla jo liikaa. Selvältä kuitenkin näyttää, että vasemmistoliiton seuraava puheenjohtaja tulee Etelä-Suomesta.

Vasemmistoliiton puheenjohtajakisan mielenkiintoa lisää neuvoa antava jäsenäänestys uudesta puheenjohtajasta. Se käytännössä ratkaisee pelin, ja puoluevaltuuston tehtäväksi tulee lokakuun kokouksessaan vahvistaa tulos.

Vasemmistoliittoon on liittynyt reilusti yli neljätuhatta jäsentä viime eduskuntavaalien jälkeen. Se on yli 30 prosenttia jäsenkunnasta, mikä on valtava määrä. Eurovaalivoiton jälkeen jäseniä on liittynyt vielä lisää. Kaikki pääsevät äänestämään uudesta puheenjohtajasta.

Jäsenkunnan muutos kuvaa sitä, kuinka vauhdilla vasemmistoliitto muuttuu. Kova vauhti vaatii myös ohjailutaitoa, sitä kysytään myös tulevalta puheenjohtajalta. Odotukset tulevat myös olemaan kovat.

Jussi Saramo ja Hanna Sarkkinen olivat monien kirjoissa ennakkosuosikkeja puheenjohtajakisassa. Nyt molemmat jättävät sen väliin: Saramo siirtyy europarlamenttiin, ja Sarkkiselle ajoitus oli mahdoton.

Koskela on sanonut ilmoittavansa päätöksestään ennen eduskunnan istuntotaukoa, joka alkaa heinäkuun alkupuolella. Honkasalo on sanonut miettivänsä asiaa rauhassa.

Aikaa uusille ehdokkaille on vielä hyvin, sillä kisaan pitää ilmoittautua syyskuun alkuun mennessä. Vasemmistoliittolaisten spekulaatioissa on mainittu myös turkulaisen kansanedustajan Timo Furuholmin nimi.

Tällä hetkellä todennäköisintä on, että puheenjohtajakisasta tulee Honkasalon ja Koskelan välinen mittelö.